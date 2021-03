Vil ikke ha oppdrettsanlegg ved «hellig» øy

Bjørgvin-biskopen frykter planene om oppdrett ved Selja i Stad. – Få i vår tid har Jesu evner til å mette 5000 mennesker med to fisk, svarer ordføreren.

Ruinene etter Selje kloster ligger på øyen Selja i Stad kommune. Nå vurderer kommunen om det skal kunne legges et oppdrettsanlegg utenfor øyen. Foto: Irmelin Giverholt / NTB

NTB

– Det vil utvilsomt forstyrre den visuelle horisonten rundt øyen og dermed også kunne ødelegge noe av den unike opplevelsen man kan få der, skriver Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug i et brev til Stad kommune, ifølge Fjordenes Tidende.

Brevet er sendt i forbindelse med en høring om kommunedelplanen for sjøarealene rundt Selja. Der er ett av spørsmålene er om det skal åpnes for oppdrettsanlegg utenfor øyen.

På Selja ligger ruinene etter Selje kloster, som trolig ble bygget rundt år 1100, på stedet der Norges eneste kvinnelige helgen Sankta Sunniva ble funnet.

Biskop Nordhaug peker på at øyen er ett av Norges viktigste hellige steder og at den er et pilegrimsmål for mange.

Halvor Nordhaug er biskop i Bjørgvin bispedømme med bispesete i Bergen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Til NRK sier Nordhaug at man her har en konflikt mellom næringsinteresser og tidløse, åndelige verdier.

Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V) minner, i en humoristisk tone, om at man ikke lever av ånd alene.

– Jeg håper kirken har forståelse for at svært få i vår tid har Jesu evner til å mette 5000 mennesker med bare to fisk. Vi er i Norge i 2021 nødt til å ha egnede arealer til å lage mat både på sjø og land, uten å støtte oss på at det skal skje ved et mirakel, sier Bjørlo til NRK.