Det er regn i sikte hos meteorologene. Så vil sommerværet komme tilbake.

Et nytt lavtrykk er på vei mot Vestlandet.

Starten av uken har vært preget av sol, men grått vær er på vei.

Etter helgens skyllebøtte trodde du kanskje at sommeren var over. Det er den ikke helt enda, sier meteorolog Ingrid Halland Soldal ved Meteorologisk institutt.

– I dag er en fin dag her på Vestlandet. Jeg tror ikke vi får kjempehøye temperaturer, men aldri si aldri, sier Soldal.

Opp mot 20 grader

– Titter jeg ut kontorvinduet mitt nå, ser jeg at det fremdeles ligger morgentåke over byen, sier meteorolog Lillian Bergheim ved Stormgeo rundt klokken 10.

– Det er nok status de fleste steder på Vestlandet tirsdag formiddag, sier hun.

Tross morgentåke ligger det an til å bli mye sol og opp mot 20 grader i store deler av fylket, ifølge meteorologens prognoser.

Kaldest blir det langs kysten, hvor det kan blåse opp til kuling tirsdag ettermiddag.

– Vind fra nordvest vil nok legge en demper på sommerstemningen langs kysten. Men kommer man seg i le skal det gå fint, sier meteorolog Lillian Bergheim fra Stormgeo.

– I hordalandsområdet kan det blåse opp til liten kuling langs kysten tirsdag ettermiddag, og det samme onsdag. Lenger nord i fylket kan det blåse opp til stiv kuling, sier Soldal.

Nedbør på vei

Onsdag skifter været. Ifølge meteorologene vil det skye til, og temperaturene vil falle.

– Onsdag blir en gråere enn i dag. Det er ventet at det skyer over, og kommer litt nedbør, sier Bergheim.

Det skal bli rundt 15 grader på dagtid i stort sett hele fylket.

– Det ser ut til å bli skiftende vær. Det kan bli perioder med oppholdsvær og sol, og så kan det komme noen dråper innimellom. Men det er ikke snakk om store mengder nedbør, sier Soldal.

Både onsdag og torsdag er det gode sjanser for regn.

– Men torsdag ser ut til å bli finere enn onsdag. Det blir fortsatt skyer og spredt regn, men mer sol, sier Bergheim.

Onsdag vil det skye til i store deler av Vestland, ifølge meteorologene.

Fint vær i helgen

Solen titter ikke for alvor frem igjen før på fredag. Da kan særlig bergensere få et blaff av sommer.

– På fredag blir det mye fint vær, og det ser ut til å fortsette gjennom helgen, sier Bergheim.

Sol og blå himmel betyr også høyere tall på gradestokken.

– Er vi heldige kan vi komme opp mot 20 grader igjen mot slutten av helgen, sier hun.

– Midt mellom to lavtrykk

Grunnen til at midten av uken blir både gråere og kaldere, er at et lavtrykk er på vei.

– Akkurat nå er vi midt mellom to lavtrykk. Det er derfor starten av uken er så fin. Det ene kom i helgen, det andre kommer utover uken, sier Soldal.

Men allerede i morgen begynner et høytrykk å bygge seg opp vest for Norge.

– Etter hvert kommer det sigende inn mot oss, som gjør at vi får oppholdsvær og sol i helgen, sier Bergheim.

– Sommeren er ikke over helt enda, legger hun til.