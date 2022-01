Trugar med nedlegging av barnevernsinstitusjon etter lovbrot: – Situasjonen for barna var ikkje god nok

Før jul fekk institusjonen, som ligg i ein stor vestlandskommune, varsel om stenging og nedlegging.

Seksjonssjef hos Statsforvaltaren, Øystein Breirem Jacobsen. I desember sende dei varsel til institusjonen etter funn av lovbrot under eit tilsyn.

Det viser eit brev sendt til barnevernsinstitusjonen, som ligg i ein stor kommune utanfor Bergen, 17. desember 2021.

Statsforvaltaren kjem der med kritikk av leiinga ved barnevernsinstitusjonane:

«Vår vurdering er at leiinga både i den aktuelle situasjonen og tidlegare har vist manglande forståing for sitt ansvar, grunnlaget for våre vurderingar og kva for konsekvensar dette kan ha for barna», står det i varselet.

– Har omsorga for desse barna vore uforsvarleg?

– Ja. Vi meiner at når vi har avdekka lovbrot, så var situasjonen for barna ikkje god nok, fortel seksjonsleiar ved Statsforvaltaren, Øystein Breirem Jacobsen.

Av omsyn til barna og ungdommane som bur der, har BT på noverande tidspunkt valt ikkje å identifisere kva institusjon det er snakk om. Barneheimen har både akuttplassar og omsorgsplassar, der barna bur på institusjonen over lenger tid.

Styreleiaren ved institusjonen seier at varselsaka vil bli tatt opp, og at dei vil gjennomgå om tiltaka dei så langt har sett i verk, er gode nok.

– Dette tek vi på største alvor. På neste styremøte vil vi ta dette opp og handsame det for å finne ut om vi må gjere fleire grep, og at administrasjonen legg fram for styret kva dei har gjort, og om det er andre ting vi må ta tak i.

Statsforvaltaren, som held til i Statens hus, har tilsyn for barnevernsverksemda i kommunen.

Avdekka lovbrot

– Kvifor har de sendt varselet?

– Det er fordi vi har avdekka forhold i samband med institusjonstilsyn som vi meiner er av ein slik karakter at det kan vere aktuelt å stenge dei aktuelle avdelingane. Då er vi pålagt å førhandsvarsle om det.

Han fortel at han ikkje vil gå nærare inn på kva konkrete typar lovbrot det er snakk om, av omsyn til barna som er involvert. Statsforvaltaren i Vestland gjorde 110 institusjonstilsyn innanfor barnevern i 2021. Omkring sju prosent av desse avdekka lovbrot.

– Hovudformålet med tilsyn er å sjå til at barna får forsvarleg omsorg og behandling. Vi ville ikkje sendt eit varsel om å stenge om vi avdekka forhold av meir bagatellmessig art. Samstundes veit vi no at institusjonen straks sette i verk tiltak for å rette opp i lovbrota, og at situasjonen ikkje lenger er slik den var på tilsynstidspunktet, fortel Jacobsen.

– Kor alvorleg er det når de går til det steget å sende ut eit varsel om stenging?

– Det er alvorleg i den forstand at det då er forhold som ikkje kan halde fram å vere slik, og at vi har ei forventing om at det må rettast opp i. Vi må òg ha tillit til at dei klarer å vareta dette, og ha ein forsvarleg omsorg også i fortsetjinga, seier Jacobsen.

Seksjonssjef Øystein Breirem Jacobsen fortel at institusjonen har gjort tiltak sidan varselet blei sendt i desember, men at Statsforvaltaren vil halde auge med stoda også framover.

Måtte innføre strakstiltak i juleferien

I varselet blir leiinga mellom anna bedt om å sikre at barna som bur ved institusjonen, får «forsvarleg omsorg» i perioden frå 17. desember 2021 til 5. januar 2022.

Institusjonen måtte då innføre strakstiltak for å sikre at barna blei skikkeleg tatt hand om gjennom juleferien.

– Kvifor ber de leiinga om dette?

– Fordi vi må jobbe over to aksar. Først må vi sikre at ting er forsvarleg i det korte biletet. Barn som bur på institusjon skal ha trygge rammer. Så ser vi at det er forhold som vil ta tid å innarbeide og rette opp i, fortel Jacobsen.

– Lovbrota må rettast opp i

Førebels er avdelingane som har fått varsel, framleis i drift, og barna bur der enno.

– For barn som bur på institusjon er det deira heim. Dei skal halde fram å leve livet sitt, og institusjonen må gi dei omsorg og behandling i tråd med formålet for den enkelte, fortel Jacobsen.

Det er enno ikkje avgjort om dei skal stengast. Jacobsen kan heller ikkje svare på nøyaktig når ei slik avgjersle vil bli tatt.

– Den avgjerande faktoren er at dei rettar opp i lovbrota. Ut ifrå dei tilbakemeldingane vi har fått, har dei allereie gjort eit godt stykke arbeid. Vi vil halde fram med å følgje med. Dette stengevarselet vil henge over institusjonen til vi seier at vi har tillit til at det er på stell. Vi må ha tillit til at praksisen som førte til lovbrota, er retta opp i, og at barna har eit tilbod i tråd med lovkrav før vi avsluttar oppfølginga, seier Jacobsen.

Institusjonen: – Vi tek dette på alvor

BT har forsøkt å kontakte dagleg leiar ved institusjonen, men har førebels ikkje fått svar.

Styreleiaren har derimot svart på vegner av institusjonen:

– Har de forsvarleg omsorg for barna?

– Ja. Det har vore tilsyn før og vi har fått gode tilbakemeldingar både frå Statsforvaltaren og Bufetat, fortel styreleiaren.

– Kvifor får de då eit varsel om stenging?

– Eg kan ikkje gå inn i denne spesifikke saka, og den er heller ikkje ferdigbehandla. Det er for tidleg å seie kva som blir resultatet. Når slike ting dukkar opp, så tek vi det på alvor og går inn i det. Det er det vi kan seie på noverande tidspunkt. Vi har ei forsvarleg drift, forklarer styreleiaren.