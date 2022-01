Medieleder Anne Jacobsen (58) er død

Jacobsen ledet arbeidet med medieklyngen i Bergen. Hun beskrives som en samlende kraft med et brennende engasjement.

Anne Jacobsen skulle blitt 59 år på fredag.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

«Det er med dyp sorg vi informerer om bortgangen til Anne Jacobsen, leder for Media City Bergen AS».

Slik lyder budskapet i en pressemelding fredag kveld.

«Anne våknet ikke opp til sin 59-ende bursdagsfrokost på fredag 28 januar. Våre tanker går til Annes familie i denne vanskelige tiden», heter det i meldingen, som er skrevet av styreleder Håvard Myklebust.

Med Jacobsens bortgang har medieklyngen mistet sin motor og nordstjerne, ifølge Myklebust. Han trekker frem Jacobsens arbeid for de yngste selskapene, og hennes innsats i kampen mot falske nyheter.

– Kom som et sjokk

Øyulf Hjertenes jobbet tett med Jacobsen i mange år, både som sjefredaktør i Bergens Tidende og siden som direktør i Schibsted.

– Dette kommer som et sjokk, det er nesten helt uvirkelig, sier han.

Hjertenes beskriver Jacobsen som en ambisiøs og energisk person, med et godt humør og et brennende engasjement.

– Det er utrolig trist. Hun var aktiv helt til det siste, sier han.

Hjertenes trekker særlig frem Jacobsens betydning for utviklingen av medieklyngen i Bergen til å bli både nasjonalt og internasjonalt relevant.

– Hun har vært en samlende kraft i klyngen, og i utviklingen av den til å bli et verdensledende teknologisk miljø som også er ledende på journalistikk. Det er mange gode krefter i klyngen, men Anne har gått i front, sier han.

De siste årene har Jacobsen også engasjert seg sterkt i journalistikkens rolle i samfunnet, i møte med ny teknologi og fremveksten av falske nyheter.

Dette har sprunget ut av et personlig engasjement for grunnleggende verdier i samfunnet, ifølge Hjertenes.

– Folkestyret er basert på åpenhet, transparens og et fritt ordskifte hvor alle skal kunne gjøre seg opp sin egen mening. Det er slike verdier vi i mange år har tatt for gitt men som har blitt satt under press de siste årene. Anne har vært med og løftet dette arbeidet, sier han.

Viktig også for næringslivet

Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende understreker også Jacobsens betydning for medieklyngen.

– Hun har vært en helt uvurderlig kraft i medieklyngen, og har bidratt helt enormt til det samarbeidet som skjer mellom mediebedriftene og teknologimiljøet, sier Gudbrandsen.

Frøy Gudbrandsen er sjefredaktør i Bergens Tidende.

Hun trekker også frem Jacobsens betydning i næringslivet i Bergen.

– Hun etterlater seg et veldig stort tomrom i næringslivet, ikke bare hos oss som samarbeider med henne i klyngen, sier hun.

Olav Sandnes, sjefredaktør og konsernsjef i TV2, sier det var med tungt hjerte han mottok beskjeden om Anne Jacobsens død.

«Anne var et enestående godt og varmt menneske med en unik drivkraft og lidenskap for å utvikle en sterk medieklynge her i Bergen, skriver Sandnes i en melding til BT.

Olav T. Sandnes er sjefredaktør og administrerende direktør i TV2

«Hennes raushet fikk tidligere konkurrenter til å samarbeide til felles glede og nytte. Anne har vært en viktig støttespiller og venn av TV 2 i alle år, og vi vil savne henne dypt. Våre tanker går nå til hennes familie», skriver Sandnes.