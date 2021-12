– Skrevet av ren kjærlighet til Fjeldets

Jostein Sørensen bruker store ord, men så har han også brukt ti år på skrive boken om strøket Fjeldet og dens bataljon.

Her mellom gamle buekorpsfaner, geværer, bilder, trommer og sabler i Krybbesmauet 5 trives Jostein Sørensen med buekorpset i hans hjerte, Fjeldets bataljon.

– Ja, det er fare for at det høres svulstig ut når jeg sier boken er skrevet av kjærlighet til bataljonen, men den er det. Fjeldets bataljon er vokst frem fra folkedypet i strøket her, sier Jostein Sørensen.

Det svarer han når vi spurte om hvorfor han har laget boken «Marsjtakt i smitt og smau. Historien om Fjeldet og bataljonen».

Det er en kjempe av en bok. Rikt illustrert, 3,7 kilo tung og på hele 816 sider.

Her i Krybbesmuget har korpset sitt hovedkvarter.

Selvgrodd gammelt strøk

Vi møter ham i buekorpset lokaler i Krybbesmauet 5, like bak Christie Krybbe Skoler. Det er midt i strøket Fjeldet og dermed også midt i korpsets rekrutteringsområde.

Fjellsiden med Mariakirken og Øvregaten rund 1870.

I Bergen skal man ikke rote med grensene mellom strøkene. Fjeldet hører vi sjelden om i dagligtale, hvor er det egentlig?

Dette flyfotoet fra Widerøesamlingen viser store deler av området Fjeldet. Bildet er trolig tatt i 1962.

– Fjeldet går fra Nikolaikirkeallmenningen i nord til Heggebakken/Skivebakken og Leitet i sør. Mot vest til Vågsallmenningen. Oppover går det til Søndre Blekevei. I dag sier folk mest Fjellsiden om strøket, spesielt eiendomsmeglere er hemningsløse her, sier Sørensen.

Han forklarer at buekorpsene opprinnelig rekrutterte i hvert sitt strøk. Nord for Nikolaikirkeallmenningen var det for eksempel Dræggens buekorps sitt område, mens det over Søndre Blekevei var Skansen Bataljon sitt strøk.

Etter Bryggen er Fjeldet et av de eldste strøkene i byen,

– Folk som jobbet som håndverkere, sjauere og tørrfiskvrakere på Bryggen, bosatte seg oppover fjellsiden. Helt fra 1100–1200-tallet ble det bygget hytter og skur her, og omtrent hele bydelen er selvgrodd uten noen form for reguleringsplan.

Noe av Fjeldet sett fra Skivebakken i 1969.

Dagliglivet i smitt og smau

Boken hans er så mye mer enn en buekorpsbok. Her er det byhistorie og lokalhistorie for hele strøket med svært mange bilder. Han omtaler kirkene, skolene, butikkene, kallenavnene og originalene som bodde der.

Og det med en enorm fortellerglede. Det er morsomme episoder der du møter de slagferdige madammene og de tidige typene.

Nedre Fjeldsmug var et kjerneområde for buekorpset.

– Helt fra jeg var liten har jeg likt historie, og likt å fortelle de både skriftlig og muntlig. Det er hverdagshistoriene jeg ønsker å få frem, folkene som bodde her og miljøet. Hvordan livet var med sorger og gleder i smitt og smau, sier 64-åringen entusiastisk.

Det er bare å putte penger på Sørensen, så er han i gang.

Johnsens Isbar i Lille Øvregate var en institusjon. I femti år fra 1937 til 1987, var dette en møteplass for fjeldgutter og andre.

Så skulle en jo tro at han var fra strøket selv, men det er han ikke. Han er vokst opp i Fløen, og det var en fetter som fikk han med i Fjeldets bataljon. Der var han selv sjef i 1976, mens broren Terje Sørensen ble sjef i Nordnæs Bataillon.

– Det ble jo noen livlige diskusjoner i familien, det kan jeg love deg.

På veggene i lokalene til Fjeldets bataljon henger flere store bilder som er brukt i boken. De er laget av Tor Sponga, mangeårig illustratør i Bergens Tidende, nå pensjonist. Også Sponga er en fjeldgutt.

– Et stolt søndagskorps

Det går nesten 250 sider ut i boken før en kommer til Fjeldets Bataljon. Buekorpset som ble stiftet i 1857.

Her er en grundig fortelling med mange bilder fra utflukter, jubileer og parader fra korpsets lange historie.

Fjeldets Bataljon oppstilt på Pitterhaugen etter soldatfrokosten 22. mai 1982.

Det er også mange historier fra eldre buekorpsgutter.

– Vi er et stolt søndagskorps. I bataljonens rikholdig arkiv fant jeg nedskrevne memoarer fra gamle buekorpsgutter som forteller om oppveksten sin. Det har vært til stor nytte for å komme nær hvordan livet i området virkelig var den gang, sier Jostein Sørensen.

Fra feiringen av 150-års jubileet i 2007. Korps og gamlekarer på Pitterhaugen på stiftelsesdagen 22. mai.

Boken inneholder også en liste på rundt 2200 personer som hat gått i Fjeldets Bataljon og når de begynte i korpset. – Den skal være komplett for de som begynte på 1920-tallet og fremover, men før det er det nok noen hull, innrømmer Sørensen.

Fjeldets bataljon fylte 160 år i 2017.

Mange av idrettslagene i byen har sitt utspring fra buekorpsgutter. Fra Fjeldets kom Norrøna og Trane. Begge ble stiftet på bekkalokket på Øvre Korskirkeallmenning, guttenes faste møtested, fortelles det i boken.

Fortelle og bevare

I mer enn ti år har Jostein Sørensen jobbet med boken.

– Hvorfor har du brukt tid og krefter på dette?

Også kallenavnene har fått plass i boken. Selv lyder Sørensen kallenavnet «Sefton». – Det fikk jeg fordi en i korpset mente jeg liknet sånn på en i TV-serien «Familien Ashton», som gikk da vi var unge.

– Å gå i et buekorps er gleden av å være en del av noe. Du får fantastiske kamerater, der alder spiller liten rolle både oppover og nedover. Å fortelle historien er formidling, men det er også bevaring av historien. Om femti år er det ikke sikkert det er buekorps igjen, da skal i alle fall ettertiden vite hva det var og hva de har gått glipp av, mener Sørensen.