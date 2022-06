Kvinne savnet på Hardangervidda

Vest politidistrikt forbereder søk etter en 32 år gammel kvinne på tur med to hunder.

Det går frem av en pressemelding sendt ut like før klokken 05 lørdag morgen.

Kvinnen startet turen på Haukeli lørdag 18. juni, sammen med to husky-hunder. Etter planen skulle hun ankomme Lysefjorden fredag, men dukket ikke opp til avtalt tid.

«Kvinnen skal være fjellvant og godt forberedt.» skriver politiet.

Frivillige mannskaper er varslet, men det er ikke startet aktive søk i området. «Aksjonen er i en undersøkelsesfase for å kartlegge savnedes bevegelser og aktuelle søksområder.» heter det i meldingen.

Venter med søk i håp om å få tips

– Utfordringen er at hun kan være hvor som helst mellom Haukeli og Lysefjorden, sier operasjonsleder Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt.

– Det blir et veldig stort søksområde. Derfor går vi ut med en beskrivelse av henne – i håp om å få tips, slik at vi kan avgresense søkeomårdet. Inntil vi får gjort det vil vi nok avvente den operative innsatsen noe.

Politiet opplyser at kvinnen skal være mellom 170 og 175 centimeter høy, iført sorte tights og blårutet skjorte. Hun bar en stor rød fjellsekk med oransje sovepose og saueskinn på toppen.

Ifølge Loftesnes var kvinnen godt forberedt på turen og utstyrt for å overnatte ute.

– Hun skulle gå den mest vanlige ruten på strekningen, sier han.

Dårlig mobildekning

Det har ikke vært livstegn fra kvinnen siden hun dro forrige lørdag.

– Det kan ha naturlig forklaring med dårlig mobildekning i området og trenger ikke bety hun er utsatt for noe. Men når hun ikke dukker opp til avtalt tid velger vi å gjøre noen tiltak, sier Loftesnes.

– Tidsplanen hennes for å nå frem til avtalt tid var stram, så dette kan også skyldes at hun er kommet bak skjema. Men vi begynner å gjøre noen undersøkelser og har varslet friviliige sånn at de kan være klare.