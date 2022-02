Nytt klatresenter på Kokstad som passer for alle, uansett ferdighetsnivå

For de som trives i høyden, er klatresenteret på Kokstad et bra sted å besøke. For de som får skjelven, har vi fire andre tips til ting å finne på i helgen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

BT samarbeider med Barn i Byen om å distribuere deres beste tips til BTs abonnenter. Barn i Byen er et kulturmagasin for barnefamilier i Bergen.