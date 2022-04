Da sauebøndene fikk tollfri tobakk

Smalevaskere ble ansatt for å bli kvitt saueskabben.

«Sauer paa vei fra Strudshavn» rundt 1900. Saueskabben herjet spesielt hardt på Sør-Vestlandet. Og tobakk ble brukt i kampen mot sykdommen.

Saueskabb er en smittsom og alvorlig sykdom. Den er utbredt over store deler av verden og herjet fra begynnelsen av 1800-tallet hardt på Sør-Vestlandet. Særlig i Søndre Bergenhus og Stavanger.

Utryddet sauen

Til Tysnes ble skabben innført med sau fra et engelsk skip som havarerte på et skjær utenfor Hovland etter å ha blitt forfulgt av en hollender.

Slik ser Psoroptes-midd hos sau ut. Den er årsaken til hudsykdommen saueskabb.

Mange dyr døde av sykdommen og i hele bygdelag utryddet de sauen. I 1846 var omkring halvparten av sauebestanden på Vestlandet smittet.

Professor Boeck anbefalte at: «statsstyrelsen med kraftig hånd skrider ind og med bestemthet befaler, hvad der skal utføres» i stedet for å overlate den til det private initiativ.

Badet i tobakksavkok

Myndighetene var i starten nokså famlende, men i 1851 vedtok Stortinget «Lov om foranstaltninger mod skabsyke blant faar og geder».

I hvert formannskapsdistrikt skulle det være en skabbnemnd. Alle som hadde skabbsau skulle melde fra til nemnden.

Smalen måtte så isoleres, slaktes eller behandles med bademiddel som ofte ble laget av tobakksavkok. Fylket skulle bære utgiftene til medisin. Men dette byråkratiske systemet med ulønnet ombudstjeneste fungerte ikke.

Klipping av sau på gården Tokheim, Odda i Hardanger. Bildet er tatt i 1872. En av dem som engasjerte seg for å få bort saueskabb var P. Chr. Asbjørnsen. Ikke som eventyrsamler, men som spesialist på sauevask.

Ansatte smalevaskere

Statsagronom Lindeqvist tok derfor opp saken i Bergensposten 7. juni 1861. Han mante til kraftinnsats og foreslo en skabbnemnd for hele fylket på tre personer til å styre arbeidet.

Lindeqvist ville ha opplæring av smalevaskere som for betaling skulle reise i fylket og vaske smalen skabbfri.

Fylkesmannen fikk tak i tre mann til ei nemnd, og bestemte at opplæring av smalevaskere skulle foregå på Stend.

Johan Lindeqvist, som var svenskutdannet agronom og dyrlege, fikk i 1966 et fem meter høyt monument med portrettrelieff ved Norges landbrukshøgskole på Ås (nå NMBU). Han er mest kjent for sitt arbeid med husdyravl og reform av husmannsvesenet.

Staten fikk bekoste en dyrlege som skulle styre opplæring og ha ansvar for den faglige delen av arbeidet. Fylkesnemnden skulle ha med en lege med kunnskap om hudsykdommer, en som hadde greie på sau og sauestell i tillegg til den statslønnede dyrlegen.

Fylkestinget valgte res.kap. Holtermann og hospitalslege Holmboe. Staten oppnevnte dyrlege Schou, som fikk lønn fra staten og fri bolig på Stend.

Agronom Myklestad startet som assistent og fungerte etter hvert som selvstendig «skabkurerer» i flere amt. Dette skulle vise seg å bli seg å bli et vendepunkt i bekjempelsen.

Sersjanter som smalevaskere

Fylkesnemnden gikk systematisk til verks. De ville prøve opplegget i et område som var geografisk isolert slik at det ikke kom inn ny smitte utenfra. Valget falt på Tysnes.

Behandlingen var vask med tobakkslåg. Smalevaskerne ble sendt ut tre og tre, og i løpet av få dager var de ferdige.

Her på Stend jordbruksskole fikk sauevaskerne opplæring. Skolen ble grunnlagt i 1866 som Søndre Bergenhus amts landbrugssole. Bildet er tatt i 1869.

Den nye kuren virket. Ved inspeksjon i februar 1863 hadde bare 20 av 5500 sauer fortsatt skabb. I naboområder hadde mange slaktet ned sauene for å bli kvitt skabben.

For å lette utgiftene søkte fylket om tollfrihet for den tobakken som ble nyttet til kuren, og det gikk i orden.

I Åsane motsatte bøndene seg vasking om våren når sauene gikk med lam. Fylkestinget vedtok derfor at smalevaskingen i 1863 skulle foregå om høsten.

Hele en femtedel av fylkesbudsjettet gikk med til vasking. Det året var i alt 27 smalevaskere i sving i hele fylket. Det var sersjanter fra Hamre, Voss, Bergen og Årstad, en korporal fra Lindås og en overkonstabel fra Haus.

«I kjeften på saueeigarane»

De som nektet vasking fikk mulkt. Fylkestinget bestemte i 1864 at saueeierne skulle betale seks skilling (20 øre) for hver sau og tre skilling for hver geit som ble vasket.

I Hardanger tok smaleeierne til å vaske sauen selv, og de fikk også tollfri tobakk til arbeidet.

Torolv Solheim, som var fra Nordhordland, skriver: «Om tobakken her også gjekk i kjeften på saueeigarane, fortel ikkje det offentlege referatet».

Høsten 1864 gikk arbeidet med ny kraft. Kombinasjonen av tollfri tobakk og skabbfri sau fungerte bra flere steder.

Etter inspeksjonen våren 1868 ble hele fylket erklært skabbfritt.

Til vaskingen var det i alt brukt 28 tonn tobakk til en kostnad på 64.174 kroner. Av dette betalte bøndene litt over en tredjedel.

Lama uten skabb på rømmen i Mørkridsdalen i Luster i 2018.

Skabb på lama

Veterinærdirektør Horne oppsummerte i 1925 bekjempelsen med at saueskabb ble utryddet fra Norge gjennom et «overordentlig samvittighetsfullt arbeide».

Kampen begynte for alvor i Søndre Bergenhus i 1862. I 1894 var skabben også utryddet fra Gudbrandsdalen, og landet var skabbfritt.

I nyere tid har saueskabb på ny blitt innført til Norge gjennom import av eksotiske dyr som lama, alpakka og dverggeit.

Nå har vi fått nye og bedre midler mot skabb slik at fylket kan bruke budsjettet til andre ting enn tobakk.

