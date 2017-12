– Vi jobber med feilretting der vi kan, men vær og vind gjør det utfordrende eller direkte uforsvarlig å fortsette i mørket, sier BKK.

Søndag ettermiddag og kveld snødde det tett flere steder langs kysten av Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Mengdene med snø har tatt strømmen flere steder langs kysten, sier Anne Mette Tuvin, kommunikasjonsrådgiver i BKK Nett.

Det siste strømbruddet ble varslet klokken 21.28, og rammet over 700 husstander ytterst i Øygarden.

– Ikke forsvarlig

BKK melder at de flere steder er ute å feilretter på linjene. De har også hentet inn ekstra mannskap

– Noen steder har vi tatt avgjørelsen med å utsette arbeidet til det blir lyst. Det er rett og slett ikke forsvarlig å fortsette arbeidet i dette været. Dette gjelder spesielt stedene hvor montørene må ut i båt, sier Tuvin.

Oversikt over rammede områder her.

BKK har varslet flere de av kundene sine som vil være uten strøm over natten.

– Disse skal ha fått en SMS fra BKK, sier Tuvin.

– Ingen institusjoner er rammet

I Radøy kommune på Manger er over 380 husstander rammet.

– Det er heldigvis ikke noen institusjoner eller skoler som er rammet, sier ordfører i Radøy, Jon Askeland.

Marita Aarekol/Arkiv

– Men at over 300 husstander er rammet vil si at rundt 1000 privatpersoner kan være rammet. Og det kan fort bli kaldt dersom man ikke har andre varmekilder enn elektrisitet, sier Askeland.

Kommunen har ikke fått noen henvendelser fra folk som trenger bistand, men ordføreren oppfordrer de som er avhengige av strøm å ta kontakt med venner eller familie.

– Det er ikke så mye annet vi kan gjøre før det blir lyst, sier Askeland.