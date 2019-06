– Da jeg tittet ut døren så jeg flammene spy ut av nabohuset.

Klokken 08.40 lørdag meldte Vest politidistrikt om en kraftig brann i et rekkehus på Solheim.

Tre personen er registrert på boligen brannen startet. En person er kjørt til Haukeland universitetssykehus med røyk- og brannskader, melder Vest politidistrikt. Ifølge politiet skal samtlige beboere ha kommet seg ut av bygget.

– Vi fikk meldinger fra tilfeldige vitner om brannen. Vi skjønte fort at det var en alvorlig hendelse, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Skulle pakke og flytte

Jon Skjørvold bor vegg i vegg til boligen det brant i. Han ble stående utenfor leiligheten uten sko.

Han fikk vite om brannen av en nabo som varslet ved å banke på dører og vinduer til beboere i nærheten.

– Da jeg tittet ut døren så jeg flammene spy ut av nabohuset. Jeg hørte lyden av vinduene som sprengte, sier han.

Mens BT snakker med ham, forteller politiet at også beboerne i nabohuset må finne alternative steder å bo. Leilighetene har store vannskader og er strømløse.

Ved 09.40-tiden meldte politiets innsatsleder på stedet at brannen er under kontroll.

Karoline Risnes

– Jeg skulle bruke dagen på å flytte ut. Foreldrene mine er på vei over fjellet for å hjelpe til med pakkingen, sier Skjørvold.

Han er akkurat ferdig med bachelor, og skulle akkurat til å pakke ned tingene sine da brannen startet. Nå vet han ikke hva slags tilstand tingene hans er i, og han får heller ikke lov til å sjekke.

– Jeg synes det er vanskelig å se nabohuset brenne. Jeg tenker mest på dem som trolig har mistet alt, sier Skjørvold.

Kjetil Gillesvik

Åpne flammer

– Da vi kom frem sto flammene ut av huset, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen.

Det var kraftig røykutvikling i området og oppover mot Løvstakken. Beboerne nord for brannen ble rådet til å lukke vinduene.

Brannen skal ha startet i andre etasje, og så spredt seg til loftet og kjelleren.

Huset består av tre leiligheter. Totalt seks personer skal bo i boligen det brant i.

Kjetil Gillesvik

Sov i naboleilighet

Charlotte Andresen og Muhamed Shakur bor i en kjellerleilighet i samme rekke der brannen startet.

– Jeg lå og sov, så kom Charlotte og vekket meg. Hun ropte at det var brann i bygget. Da jeg så ut av vinduet, så jeg røyk overalt. Det var full brann i huset bortenfor, sier Shakur.

Paret har to barn på 2 og 5 år.

– Jeg hørte høye smell fra vinduene som sprengte som følge av brannen. Det viktigste var å få på ungene klær og komme oss raskt ut, sier Shakur.

– Alt skjedde veldig fort. Nå håper jeg det går bra med huset, sier Andresen.

Brannvesenet rykket ut fra fire ulike stasjoner i Bergen.

Klokken 09.55 opplyser de at det fortsatt brenner inne konstruksjonene i rekkehuset. De har vært i naboleilighetene for å forhindre at brannen sprer seg dit.

– Dette er en brann som det tar lang tid å jobbe med, fordi brannen er inne i konstruksjonen. Jeg regner med at vi blir her en stund til, sier Bjørn Næs vakthavende sjef i Bergen brannvesen.