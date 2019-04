Alvorlig skadet etter ulykke på Haakonsvern

En mann i slutten av 50-årene er alvorlig skadet etter at han falt over bord under arbeid på KNM «Otto Sverdrup».

Ulykken skjedde rundt klokken 13 onsdag ettermiddag. Mannen ble tatt hånd om av ambulanse og ble fraktet til Haukeland sykehus. – Han falt 13–14 meter fra flaggdekket. Det er uvisst om han traff kaien før han havnet i vannet, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til NTB etter ulykken. Torsdag ettermiddag opplyser Forsvaret i en pressemelding at mannen er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil. – Arbeidstilsynet har torsdag formiddag vært på befaring, både på KNM Otto Sverdrup og på Knappen ved Haakonsvern og intervjuet berørt personell, skriver Forsvaret. Ulykken skjedde i forbindelse med lasting av gods, da fregatten lå til kai ved Knappen. Mannen er sivilt ansatt i Forsvarets logistikkorganisasjon, opplyser Forsvaret.