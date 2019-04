Brannmannskapene på Bømlo måtte rykke ut for å slukke.

Fredag formiddag meldte Sør-Vest politidistrikt om en gress- og lyngbrann på Bømlo med ukjent omfang.

Brannsjef Ove Halleraker forteller at det var et ektepar som hadde funnet ut at de skulle brenne bål på Hiskjo på Bømlo.

Men etter en stund begynte bålet å spre seg, og det begynte å brenne rundt dem. Da kontaktet paret brannvesenet og ba om hjelp til å få slukket bålet.

– Mistet kontrollen

– De følte at de mistet kontrollen, og ble bekymret. Det er bra at de ringer og gir beskjed, men veldig dumt å brenne bål ute i marken når det er tørt og vind, sier Halleraker.

Han anslår at det er et område på rundt 30 kvadratmeter som er svidd av.

– Hvis bålet ikke hadde blitt slukket, kunne dette ha gått galt, understreker brannsjefen på Bømlo.

Han advarer nå mot å gjøre opp ild utendørs.

– Nå går det mot påske, og da må folk være klar over at de ikke skal brenne bål, sier Halleraker.

Bømlo brann og redning

Skogbrannfare

Meteorologisk institutt sendte tidligere denne uken ut farevarsel om moderat skogbrannfare på Vestlandet.

Tørt gress og lyng øker brannfaren betraktelig.

«Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild der du er utendørs? Dropp det,» var rådet fra meteorologene.

Bergen brannvesenet tvitret fredag om bålforbudet som gjelder i perioden fra 15. april til 15. september.

Da er det forbudt å tenne opp bål og grille i nærheten av skog og utmark.

Fint vær og tørke gir økt fare for brann i skog og mark. Vær forsiktig med bål og grilling og la det heller være dersom du er usikker, oppfordrer brannvesenet.