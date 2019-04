Onsdag kveld ble en 40 år gammel mann siktet for drap eller medvirkning til drap. Fra før er en 22-åring siktet for drapet.

Dette kom frem under politiets pressebrifing torsdag.

– Vi har siktet ham for drap eller medvirkning til drap. Vi mener vi kan knytte ham til drapshandlingen, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland.

Mannen, som er bosatt i Florø, var i politiavhør som vitne. Opplysninger som kom frem under avhøret, sammen med andre opplysninger i saken, gjorde at politiet mener det er overvekt av sannsynlighet for at han deltok eller medvirket til drapshandlingen, opplyser politiet.

Advokat Ivar Blikra har blitt oppnevnt som forsvarer for den siktede 40-åringen.

Politiet tar sikte på å fremstille mannen for varetekt i løpet av fredag.

Politiet opplyser at de kartlegger siktedes bevegelser og kommunikasjon med andre. På den måten vil politiet danne seg et bilde av de involvertes nettverk, bevegelser og hvem som kan ha informasjon i saken.

Dag Nesbø Frøyen/Firdaposten

22-åring fengslet i fire uker

Det var i 13-tiden tirsdag at en 40 år gammel mann ble funnet livløs i sin bolig i Florø. Mannen ble senere erklært død av lege på stedet. En 22 år gammel mann ble onsdag siktet for drap.

I dagens fengslingsmøte fikk påtalemyndigheten medhold i sin påstand om fire ukers varetekt for den siktede 22-åringen. De første to ukene er i full isolasjon.

Samarbeider godt

Siktede ble på nytt avhørt av politiet i dag. Han samarbeider godt med politiet, ifølge Høyland.

– Jeg går ikke inn på hva han forklarer. Jeg har registrert at mediene har skrevet om en rekke påstander. Dette kan være uheldig for etterforskningen. Vitner som skal i avhør kan bli påvirket av det som står i media, eller tilpasse sin forklaring til det som de har lest eller sett. Jeg ønsker ikke å si noe mer om hva han forklarer i avhørene, sier Høyland.

De tre involverte har en relasjon til hverandre, men Høyland vil ikke gå nærmere inn på dette.

Linda Regina Bruvik, Firdaposten / NTB scanpix

Undersøkte bossspann

Torsdag sperret politet av en annen bolig enn den drepte ble funnet i. Også et område med bosspann ble sperret av like etter klokken 12.00 torsdag formiddag. Firdaposten meldte først om saken.

Heller ikke området med bosspann skal ha vært i nærheten av der den siktede 22-åringen bor.

– Dette er i forbindelse med drapssaken, ellers har jeg ingen kommentarer, sa Morten Rebnord i Vest politidistrikt til BT torsdag.

Det skal ha blitt gjort en full teknisk undersøkelse av boligen, ifølge NRK.