MISTER PENGER: – Vi blir nå trukket i våre rammer for et tilbud som pr. i dag ikke finnes, sier Haraldsplass-direktør Kjerstin Fyllingen. Det overføres mange millioner fra Haraldsplass og Haukeland for at Bergen kommune skal ha 34 senger ved øyeblikkelig hjelp-posten på Helsehuset. FOTO: Eirik Brekke