Bobilturistene forstår ikke systemet for parkering. Kommunen vil ikke markedsføre lovlige parkeringsplasser.

For mange turister som kommer til Bergen er det vanskelig å vite hvor man kan parkere bobilen sin. Ifølge avdelingsleder Arvid Heggestad i Bymiljøetaten er den tilrettelagte bobilparkeringen på Slettebakken full nesten hele sesongen.

Reglene for hvor man kan parkere og overnatte lovlig kan være utfordrende å forstå. Mange turister parkerer derfor uten å være sikker på om de har fulgt reglene.

En av disse er Dominique Delchambre fra Belgia. Hun er på ferie med mannen Frank Anne, datteren Frederieke Delchambre (15) og deres tre hunder.

Silje Katrine Robinson

– Det var vanskelig å finne ut hvor vi kunne parkere i Bergen. Vi så at det var en bobilparkering et stykke unna, men det blir veldig langt når vi vil besøke museum og se byen før vi skal kjøre videre, forteller Delchambre.

Skilt på norsk

Familien skal være på norgesferie i tre og en halv uke. Før de kom til Bergen var de innom Stavanger.

– Der var det mye lettere å finne parkering i sentrum av byen, forteller Delchambre.

Silje Katrine Robinson

En årsak til at det er vanskeligere å parkere i Bergen, er at skiltene er på norsk, mener belgieren.

BT treffer familien på Sandvikstorget hvor de har overnattet. Parkeringsplassen ligger i sone 8, og er ikke en tilrettelagt bobilparkering. Ifølge Heggestad har kommunen fått klager på at bobilturister overnatter og bruker private søppelspann.

Silje Katrine Robinson

– Vi skal besøke Fiskerimuseet og fant derfor en parkeringsplass i nærheten. Da vi så at det sto en annen bobil her, tenkte vi at det var greit. Etter oss kom det flere bobiler, så i natt var vi til sammen fem eller seks biler, sier Delchambre.

Familien fant ikke informasjon om reglene for å parkere på plassen, og har derfor ikke betalt for parkeringen. Delchambre etterlyser forståelig informasjon.

Lov å parkere

Ifølge Heggestad er det ikke ulovlig å parkere bobil på parkeringsplasser i Bergen.

– Så lenge bilen ikke er for stor til den aktuelle plassen, og man følger parkeringsreglene, kan man i teorien stå der. Men vi ønsker helst at de skal parkere på den tilrettelagte parkeringsplassen på Slettebakken, sier han.

Heggestad er kjent med at informasjonen for parkering i boligsone kan være vanskelig å forstå om man ikke kan norsk.

– Vi ønsker som sagt ikke at bobiler skal parkere på disse plassene. Derfor markedsfører vi ikke parkeringsplassene for turister, sier han.

Silje Katrine Robinson

Også på Laksevåg møter BT flere bobilturister som skal besøke Bergen sentrum. Nicola Miori fra Italia har akkurat ankommet med sin familie.

– Vi fant parkeringsplassen på appen park4night. Vi vet ikke om vi kommer til å overnatte her, men vi tenkte å stå her mens vi besøker byen, sier Miori.

Han forteller at de er avhengig av appen for å finne parkeringsplasser, fordi det er vanskelig å finne annen informasjon.

Silje Katrine Robinson

Utfordrende med kommunikasjon

En av plassene man finner skilt med informasjon til bobilturister, er på parkeringsplassen ved Tollbodallmenningen. Skiltet er skrevet på norsk og forteller at det er forbudt for bobiler og campingvogner å parkere.

Silje Katrine Robinson

Bergen Parkering har ansvar for flere av parkeringsplassene på kaiområdene i Bergen, inkludert Tollbodkaien.

Daglig leder Trond Birkeland er kjent med at bobiler parkerer på plassene.

– Dette er første sesongen vi har ansvaret i Bergen havn. Vi har kontroller daglig, men det er ikke alle som står feilparkert vi oppdager, sier Birkeland.

Birkeland erkjenner også at det er utfordringer med kommunikasjon.

– Erfaringene fra denne sommeren tar vi med oss inn i neste sesong, sier Birkeland.