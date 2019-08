Foreløpige svar på vannprøver viser ikke nye funn av E. coli.

Fredag morgen tok Bergen vann flere prøver av drikkevannet i Fana og Ytrebygda, i forbindelse med kokevarselet som ble sendt ut torsdag.

Kommunen omtaler kokevarselet som et «føre-var-varsel», etter at de fant fem E. coli-bakterier i en ukentlig rutinekontroll på prøvepunktet i Skagedumpen ved Sandsli.

Negative prøver

Fredag formiddag kom de første prøvesvarene fra torsdagens tester.

– Vi har tatt vannprøver forskjellige steder, de første svarene fra prøvene i Skagedumpen er negative, sier direktør Jan-Helmer Svanberg i Bergen vann.

Han forklarer at andre analyser av vannprøven tar lengre tid å dyrke frem, og dermed vil flere prøvesvar komme utover helgen.

Ved 15.30-tiden fredag opplyser Svanberg at ingen av de ekstra vannprøvene som ble tatt torsdag viser funn av E. coli eller koliforme bakterier. Kokevarselet vil kunne oppheves på lørdag, dersom alle prøvene fra fredag er fine.

Skoler har etterspurt vanntanker

39.000 personer er rammet av kokevarselet. Fredag startet mange elever et nytt skoleår, og flere skoler etterspurte vanntanker.

Kommunen har ikke nok vannvogner til å sette ut drikkevann ved skoler. Flere skoler informerte derfor foreldre om å passe på at barna har med seg tilstrekkelig med kokt vann.

– Vi sendte ut melding til foreldrene og de fleste har hatt med seg nok vann i dag. Noen hadde med seg mye, slik at de kunne dele med andre, forteller rektor på Aurdalslia skole, Paal Nysæther.

Han er forberedt på å kjøpe flasker med vann dersom det blir nødvendig.

– Vi håper at vi kan drikke vannet igjen over helgen. Hvis ikke får vi ha litt i beredskap, sier Nysæther.

Prioriterer sykehjem

Fredag morgen kjørte kommunen ut vannvogner til sykehjem i det berørte området.

– Det er flere som har etterspurt vanntanker, men fordi vi ikke har så mange tanker har vi prioritert de stedene som har størst behov, sier seksjonsleder for vanndistribusjon i Bergen vann, Christian Mack.

Et av sykehjemmene som har fått egen vanntank er Søreide sykehjem. Styrer Ingrunn Kristin Kjemhus var tidlig ute med å etterspørre rent drikkevann til sine 90 beboere.

– Jeg ringte til kommunen klokken kvart over åtte i dag tidlig for å finne ut hva planene var og spørre om vi kunne få en vanntank, forteller Kjemhus.

Hun er glad for at sykehjemmet har fått tilgang til sin egen tank, for å unngå eventuell smitte blant beboerne.

– Vann er viktig og på sykehjem er det spesielt viktig at vi passer på at ingen blir syk av å drikke vannet. Man merker hvor mye vann man bruker i en sånn situasjon. Det går spesielt mye til tannpuss og når beboerne skal ta medisinene sine, sier Kjemhus.

– Har fjernet glass og kopper

På sykehjemmet har de ansatte gjort det de kan for å unngå at beboerne skal få i seg vann fra springen.

– Vi har fjernet glass og kopper på rommene, slik at ikke folk skal glemme seg og drikke vann, sier styreren.

Sykehjemmet har stengt vannet på rom hvor det bor pasienter som trenger å passes ekstra på. Noen beboere forstår ikke at vannet kan være forurenset, forteller Kjemhus.

– Vi har gått til innkjøp av flere skiftenøkler slik at vi enkelt kan stenge og åpne vannet på rommene, sier hun.

Vil finne årsaken

Dersom alle resultatene fra vannprøvene kommer ut negative i helgen, vil kokevarselet oppheves. Da gjenstår arbeidet med å finne årsaken til funnene av de første E. coli-bakteriene.

– Det er jo mange kilder man må se på, men i løpet av neste uke bør man se om man finner årsaken til dette, sier Svanberg.