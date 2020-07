Mann i 50-årene døde etter feilbehandling på Haukeland

Fikk ti ganger høyere cellegiftdose enn han skulle ha. Politiet åpner etterforskning.

Publisert Publisert 29. juni

– Mitt inntrykk er at det kan ha vært svikt i flere ledd, sier overlegetillitsvalgt Geir Arne Sunde. Foto: Rune Sævig (arkiv)

– Dette er en tragisk hendelse for pasient og pårørende som vi beklager på det sterkeste, sier Terje Nordberg i en pressemelding fra sykehuset.

Han er fungerende direktør på kreftavdelingen.

Da en mann i midten av 50-årene skulle behandles der mandag i forrige uke, skjedde en fatal feil.

Som mannens søster fortalte BT fredag, ble mannen gitt en ti ganger høyere dose med cellegift enn det han skulle ha hatt.

– Selv om feilen ble oppdaget før han hadde fått hele dosen, var skadene så alvorlige at livet ikke sto til å redde, skriver Haukeland i pressemeldingen.

– Fikk beskjed om at han skulle bli frisk

Mannens pårørende fikk etter feilen beskjed om at mannens indre organer hadde tatt stor skade, og at skadene var livstruende.

– Det var ikke dette som skulle skje da han fikk diagnosen, og fikk beskjed om at han skulle bli frisk igjen, sa søsteren til BT.

Mandag døde mannen. Dødsårsaken var komplikasjoner som følge av for høy dose av cellegift, skriver Haukeland.

Les også Mann i 50-årene skal ifølge familien være livstruende skadet etter feilbehandling på Haukeland

Politiet åpner etterforskning

Helsetilsynet ble varslet etter feilbehandlingen. Etter dødsfallet varslet sykehuset også Vest politidistrikt, som nå åpner etterforskning.

Politiadvokat Sigurd Åsnes Granli sier til BT at politiet har valgt å starte etterforskning med bakgrunn i meldingen fra Haukeland og i dialog med fylkeslegen.

Et rundskriv fra Riksadvokaten fra 2017 sier at politiet som hovedregel skal avvente etterforskning før man har innhentet en uttalelse fra fylkeslegen.

Men der etterforskningen kan skades av å vente, og «der det allerede på grunnlag av meldingen er klart at saken må etterforskes», skal etterforskningen straks igangsettes.

– I en sak av denne karakter er det nærmest automatikk i at man starter etterforskning, sier Granli.

– Vi vil nå innhente informasjon og foreta nødvendige etterforskningsskritt.

Intern undersøkelse

Haukeland har startet en intern undersøkelse.

– Vi har også satt i verk konkrete tiltak for å redusere risikoen for at noe liknende skal skje igjen. Det skal være trygt å få behandling på sykehuset, sier avdelingsdirektør Nordberg.

– Våre tanker og medfølelse går til pasientens nærmeste, sier han.

Fordi dette nå blir en tilsynssak, kan ikke sykehuset kommentere saken ytterligere, skriver de i pressemeldingen. BT har vært i kontakt med Helse Bergens kommunikasjonsavdeling, som gjentar dette.

Les også – Har innført rutine som er veldig effektiv for å hindre at noe slikt kan skje på nytt

– Kan ha vært svikt i flere ledd

Geir Arne Sunde, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen i Helse Bergen, sier at de i dag har et grovt bilde av hva som har skjedd.

– Mitt inntrykk er at det kan ha vært svikt i flere ledd. Det er en forferdelig tragisk hendelse, og vi tenker på de pårørende, sier Sunde.

Han ønsker ikke å gå nærmere i detalj på hvilke svikt som har skjedd siden saken er meldt til Helsetilsynet.

– Nå er vi også opptatt av å ivareta de legene som har vært involvert, sier han.

Sunde forteller at han har løpende kontakt med avdelingstillitsvalgte og med sykehusledelsen om saken.

Andre sak på tre år

Sykehuset understreker at meldingen om dødsfallet er sendt ut i samråd med avdødes pårørende.

Fungerende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi, sier mandag til BT at det blir en tilssynssak.

– Vi har nå tatt stilling og meddelt at vi overfører saken til Fylkesmannen i Vestland for videre tilsynsmessig oppfølging. Da blir det opp til fylkeslegen på hvilken måte de vil gjøre det, sier Rudi til BT klokken 14.50.

Dødsfallet er det andre i løpet av tre år på Haukeland som følge av feilbehandling med cellegift. Høsten 2017 døde Djabrail Sulejmanov (6) etter å ha fått injisert cellegiften feil sted.

Publisert Publisert: 29. juni 2020 11:40 Oppdatert: 1. juli 2020 10:28