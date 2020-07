Rådmann Charlotte Hageberg og ordfører Knut Harald Frøland (bak til venstre) under kommunestyremøtet 18. juni. Hageberg mener kommuner burde opprette et slags «kontrollutvalg» for barnevernssaker, mellom barnevernet og fylkesnemnden. – Ordføreren er positiv til det, og det er Bergen kommune også. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)