Harald Victor Hove legger skylden på Sp

Sps nølende holdning til byrådssamarbeid er årsaken til at KrF valgte en kuvending, mener Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove.

FORSØKTE: I helgen samarbeidet Harald Victor Hove KrF, Pp, Frp og FNB til samtaler på SAS-hotellet. Sp fikk invitasjon, men møtte aldri opp.

Tirsdag kveld ble det klart at Arbeiderpartiet, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd.

Harald Victor Hove (H) forteller at han ble orientert om at KrF går inn igjen i nytt byråd med Ap, like før pressemeldingen ble sendt ut.

– Da ringte Håkon Pettersen. Jeg hadde samtaler med Beate Husa tidligere i dag, men hørte ikke noe om dette da. Så ting har skjedd fort, sier Hove.

– Nølende Sp har skylden

Hove møtte KrF til samtaler rett etter at partiet meldte at de gikk ut av byrådet lørdag.

SPEIDET: Hove speidet fredag etter Senterpartiet i lobbyen til SAS-hotellet. De valgte å ikke delta i samtalene.

– Hva er din reaksjon på denne kuvendingen?

– I bergenspolitikken kan tydeligvis alt skje. Jeg oppfattet at KrF var veldig klar for å samarbeide med oss. Men Sps mildt sagt nølende tilnærming gjorde det kanskje forlokkende med et Ap-samarbeid igjen.

Kontakt med KrF like før

Han sier han hadde kontakt med dem både mandag og tirsdag. Men Sps holdning har vært er problem.

SAMARBEIDER: Håkon Pettersen (KrF), Thor Haakon Bakke (MDG), Roger Valhammer (Ap) og Erlend Horn (V) skal sitte i byråd sammen.

– Når noen nøler, griper andre muligheten. Det er det Ap har gjort. De vil tydeligvis bevare makten sin uansett hva det koster, sier han.

Han spør om hva KrF har vunnet på dette.

– Lørdag var byrådet for rødt for dem. Nå går de inn igjen. Har det skjedd endringer i politikken, eller er det bare verv dette handler om? spør Hove.

Spår turbulent fremtid

Han spår en turbulent fremtid for byrådet.

– SV er kastet ut for andre gang. Jeg tror ikke Valhammer skal undervurdere hvor sinte SV-ere kan bli. Hvis det eneste drivstoffet for et flertall skal være frykt for et Høyre-byråd, da er det et veldig svakt flertall.

– Hva skal du gjøre nå?

– Vi skal gå i opposisjon og gjøre vårt for at det blir interessant i bergenspolitikken fremover. Dette byrådet blir dyrt for bergenserne, med økt eiendomsskatt og økte utgifter.