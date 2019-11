Elev døde etter ulykke på skoletur i Israel

Elev (22) ved Bildøy bibelskole døde etter en badeulykke på skoletur.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

OMKOM: Håvard Jonassen (22) døde tirsdag etter en badeulykke i Israel i forrige uke. Bildøy bibelskole

Bildøy bibelskole på Sotra bekrefter at den 22 år gamle Håvard Jonassen fra Fana i Bergen er død etter at han ble alvorlig skadet i en badeulykke i Israel tirsdag 5. november.

Han var da på skoletur med bibelskolen, som ligger på Sotra.

«Det er med sorg vi meddeler at studenten som ble alvorlig skadet i en badeulykke i Israel tirsdag 5.11.2019 i dag tidlig tirsdag 12.11.2019 er erklært død av legepersonell ved sykehuset i Afula, Israel», skriver bibelskolen på sine hjemmesider.

Nærmeste familie i Israel

De informerer om identiteten til avdøde i forståelse med familien.

Den nærmeste familie er nå ved sykehuset i Afula.

«Våre tanker og vår forbønn går i dag til de som nå har mistet en av sine kjære. Skolen er representert på sykehuset og vil være tilgjengelig med støtte for de pårørende der», skriver de.

Reiste hjem

Ulykken skjedde i den sørlige delen av Galilea, ved Gan HaShlosha nasjonalpark, som også er kjent under det arabiske navnet Sakhne.

Skolen opplyste i forrige uke om at de andre studentene reiste hjem til Norge som planlagt med fly fra Tel Aviv natt til onsdager.

BT har vært i kontakt med rektor Gunnar Ferstad, men han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

INTERNATSKOLE: En elev ved Bildøy bibelskole ble innlagt på sykehus i Israel etter en alvorlig badeulykke. Tirsdag døde han på sykehuset. Ørjan Deisz

«Vil skape et stort tomrom og savn»

På nettsiden skriver bibelskolen også at den nærmeste familie ønsker å uttrykke takknemlighet til alle som har «stått med dem i forbønn og omtanke» etter ulykken.

De skriver også at «Studentens bortgang vil skape et stort tomrom og savn i studentmiljøet. Mange har nå mistet en kjær venn og medstudent.»

Skolen vil nå ha en samling med kriseteam og bedriftshelsetjenesten for å ivareta studenter og ansatte.

Seinere vil det bli arrangert en minnestund for Håvard Jonassen.

«Vi takker for forståelse for at vi i denne krevende situasjonen ønsker å skjerme studenter og ansatte», skriver skolen.

Publisert 12. november 2019 11:31 Oppdatert: 12. november 2019 12:27