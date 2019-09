En skuffet Terje Søviknes måtte søndag kveld konstatere at han mister jobben etter 20 år.

Nyheten leste han først i BT søndag kveld. Søviknes er ferdig som ordfører for nå. Trine Lindborg fra Arbeiderpartiet blir første ordfører i nye Bjørnafjorden kommune.

Gjennom en enighet mellom Ap, Senterpartiet, MDG, KrF og SV har hun fått flertall.

– Jeg er selvsagt skuffet på vegne av en tredjedel av bjørnafjordingene, som stemte på Frp, sier han.

Trodde det skulle gå

Valgresultatet i den nye storkommunen ble ikke som han hadde ønsket på mandag. Etter 20 år mistet Frp og Høyre flertallet de har hatt i Os. Selv om Frp fremdeles var det største partiet, trengte de støtte fra minst ett annet parti i tillegg til Høyre. Nå er det klart at det får han ikke.

Søviknes sier han var forberedt på at valgresultatet kunne bli som det ble, men at han hele tiden håpet på å få et annet parti over på sin side.

– Nå har de valgt en annen løsning, og det må vi bare respektere, sier han.

– Har viet all kraft til Os

Fordi Bjørnafjorden kommune først blir opprettet til nyttår, sitter Søviknes som ordfører i Os til da. Hva han skal gjøre etterpå, vet han ennå ikke.

– Det har jeg ikke ofret en kalori på å tenke på. Det eneste som har vært på horisonten har vært å vinne valget. Nå ble det ikke slik, og da får vi se hvilke andre muligheter som åpner seg, sier han, før han legger til:

– Det har vært en stor del av livet mitt dette. Det blir spesielt, det blir det. Jeg har viet all kraft til Os kommune i 20 år.

Klar for comeback om fire år

Han beskriver fempartialliansen som er dannet som «et skjørt flertall».

– Jeg registrerer at de bare er enige om posisjoner, men ennå ikke har ferdigmeislet en politisk plattform. Det forteller vel litt om prioriteringene de har hatt, sier Søviknes.

Han sier Frp skal være et tøft, men konstruktivt, opposisjonsparti.

– Jeg må si at både jeg selv og Frp er ekstremt ydmyke over å ha fått styre Os kommune i 20 år. Det har vært en fantastisk reise, der kommunen har utviklet seg helt ekstremt. Vi er lei oss for at vi ikke får fortsette den utviklingen, sier han.

Skuffelsen til tross, Søviknes ser allerede fremover mot valget om fire år.

– Vi gir oss ikke så lett. På en kveld som denne er det fristende å si at nå skal vi bygge laget, og komme tilbake i 2023. Som Arnold Schwarzenegger ville sagt: I’ll be back.