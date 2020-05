Det kan komme flere smittetilfeller som i Hardanger. Slik skal de slås ned.

Dette må du vite om mulig oppblomstring av koronasmitte.

Ordføreren i Kvam, Torgeir Næss, ble testet for koronasmitte denne uken. Til venstre fastlege Lena Laupsa. Foto: Ørjan Deisz

Denne uken ble det slått full koronaalarm i Hardanger. En elev ved Kvam vidaregåande skule, hjemmehørende i Kvinnherad, har fått påvist covid-19.

Eleven var på en fest 16. mai med flere medelever, og har vært i kontakt med personer fra fire ulike kommuner.

Omfattende smittesporing er satt i gang og onsdag ble 67 personer testet i Øystese. Den videregående skolen er stengt, og bare døende får besøk på sykehjemmene i Kvam.

Folkehelseinstituttet (FHI) anser det som sannsynlig at vi vil se flere slike lokale utbrudd i varierende størrelse av covid-19 fremover.

Det kan være utbrudd knyttet til et sykehjem, en skole, et serveringssted eller et arrangement.

Norge må også være forberedt på en mer generell smitteøkning i hele eller deler av landet, ifølge FHI.

1. Hvorfor oppstår det lokal oppblomstring av smitte?

Bioingeniørene på viruslaben på Haukeland universitetssjukehus kan analysere inntil 5000 prøver i uken. Foto: Katrine Sunde

Det finnes fortsatt noen få smitteførende personer i landet. Den siste uken er det påvist 89 nye smittetilfeller Norge, men i tillegg kommer mørketall. I en ny rapport estimerer FHI at cirka 20 personer vil bli smittet hver dag i tiden som kommer.

Lokal oppblomstring kan særlig skje hvis en slik smittet person har kontakt med mange andre mens han er smittsom. Smittsomheten starter et par dager før man merker symptomene.

– Vi er særlig bekymret for såkalte massesmittehendelser, altså situasjoner der en smittet person kan ha smittet mange andre under et arrangement, på et internat eller på et serveringssted. Da kan mange bli smittet, men det kan gå noen uker før man oppdager det ettersom mange unge mennesker får få symptomer på covid-19, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

2. Hva er risikoen for at det oppstår ny smitte der du bor?

Det er nå ingen innlagte covid-19-pasienter i Bergen. Men Haukeland universitetssjukehus har kapasitet til å ta imot 20 pasienter samtidig i sommer. Foto: Katrine Sunde

Overvåkingen til FHI viser at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen. Det såkalte R-tallet, reproduksjonstallet som sier hvor mange hver smittet person smitter videre, ligger på 0,65 på landsbasis. I bergensområdet er tallet 0,1, ifølge Helse Bergen.

– Risikoen er lav, men ikke null, iallfall ikke på sikt. Derfor må vi være årvåkne i årene fremover, sier Aavitsland.

3. Hva er egentlig TISK-strategien?

Helseminister Bent Høie under regjeringens pressekonferanse denne uken. Regjeringen har valgt TISK-strategien. Foto: Stian Lysberg Solum

TISK står for testing, isolering, smitteoppsporing og karantenering. Dette innebærer:

Folk med feber og luftveissymptomer skal holde seg hjemme og kontakte fastlegen sin for å bli testet (T) .

De påvist smittede skal isoleres (I) til de ikke lenger kan smitte andre.

Deres kontaktpersoner skal raskt finnes gjennom smitteoppsporing (S).

Disse kontaktene skal holde seg hjemme i karantene (K) i ti dager slik at de ikke smitter andre dersom det skulle vise seg at de er smittet.

– Dette er strategien for å holde epidemien på et lavt nivå i årene fremover helt frem til vi kan tilby befolkningen vaksinasjon, sier Aavitsland i FHI.

4. Hvordan skal kommunene håndtere smitteutbrudd?

Dag Skjelbreid, kommuneoverlege i Kvam, iverksette testing av 67 personer onsdag denne uken. Foto: Ørjan Deisz

Kommunelegen skal først og fremst oppdage utbruddet, og deretter gjennom smitteoppsporing etterforske det. Både for å forstå hva som har skjedd, og for å klare å stoppe utbruddet.

Folkehelseinstituttet utgir i neste uke en håndbok for landets kommuneleger om dette arbeidet.

– Kommunene må nå forberede seg på at det kan forekomme utbrudd. Kommunene må derfor ha planer for økt testing og økt smitteoppsporing, sier Aavitsland.

5. Hva kreves for å slå ned lokale utbrudd?

Smittesporing og testing er viktig for å slå ned utbrudd. Foto: Ørjan Deisz

– Det avhenger veldig av hva slags utbrudd det dreier seg om. Et utbrudd på et sykehjem må håndteres på en annen måte enn et utbrudd knyttet til for eksempel en restaurant, sier FHI-overlege Preben Aavitsland.

Kommunelegen må uansett skaffe seg oversikt og spore opp andre folk som kan være smittet. Økt testing kan bli aktuelt. Noen ganger må man kanskje stenge sykehjemmet eller restauranten noen dager til man har fått oversikt.

– Hvis oppblussingen i kommunen er mer allmenn, uten særlig tilknytning til en bestemt hendelse, kan det bli aktuelt å gjeninnføre noen lokale restriksjoner. For eksempel redusere bruk av kollektivtrafikk. Stenging av alle barnehager og skoler blir neppe aktuelt, sier Aavitsland.

6. Hvilke regler må innbyggerne følge under lokale utbrudd?

Tor Børve Rasmussen (18) er i karantene i Øystese mens han venter på svar på koronatesten. Foto: Ørjan Deisz

– De skal følge rådene fra kommunelegen. Alle som får beskjed om at de kan ha vært utsatt for smitte, må holde seg hjemme og følge med på symptomer og straks melde seg for testing dersom de skulle få symptomer. Og får man påvist smitte, må man hjelpe kommunelegen med en liste over alle man har hatt kontakt med, sier Aavitsland.