21-åringen som døde i ulykken i Åsane begraves fredag.

Om kvelden søndag 14. april krasjet en personbil i autovernet i nærheten av Tertneskrysset i Åsane.

Én av passasjerene i bilen var 21 år gamle Robin Erstad Rødlyng. Han omkom i ulykken.

Fredag formiddag begraves 21-åringen fra Åsane gamle kirke.

Privat

I den gamle stein- og trekirken fra slutten av 1700-tallet står den hvite kisten fremme ved alteret.

På fullsatte benkerader er familie, venner og kjente møtt frem for å ta et siste farvel.

Kirkegulvet opp mot kisten er dekket av blomsterkranser med hilsener. Også ved alterringen ligger det kranser.

Lys og blomster

Ved kisten står brennende lys i hjerteform.

Etter at kirkeklokkene hadde ringt, ble det spilt musikk, Bjørn Eidsvågs «Evig hvile».

- Sorg er en dyster følgesvenn, lyder én av verselinjene i sangen, som ble spilt etter ønske fra 21-åringens farmor.

«Å leva, det er å elska» er valgt som åpningssalme.

Presten henvendte seg til den fullsatte kirken med «kjære sørgende».

- Vi er mange her i dag, og det er fint. Vi er samlet for å ta avskjed med Robin Erstad Rødlyng, og for å takke for alt som han har fått bety for oss, sa presten.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– Levde fullt ut

Presten sa om Robin at han var en god gutt som likte å lage sine egne regler i livet. En gutt som kunne føle det tungt å være litt annerledes, men som også likte å ha sin egen stil, sin egen signatur.

- Det blir sagt om Robin at han levde fullt ut, og som om hver dag var den siste.

Presten fortalte at foreldrene ante uro da Robin ble lenge borte uten at de fikk kontakt med ham ulykkeskvelden. Så hørte de om ulykken og ble enda mer urolige. Kunne Robin være involvert?

- Familien var i sjokk da de fikk vite at deres kjære Robin var den omkomne.

Utforsket verden

Robin ble beskrevet som en gutt som likte å utforske verden rundt seg, og som ofte fikk ideer som gjorde livet litt mer spennende for ham selv og de rundt ham.

- Stillaser var ikke bare for de som jobbet der, og hvorfor skal man sitte inne i et busskur når man kan sitte oppå det, trakk presten frem som eksempler.

Men han var også en gutt som likte å lese, helst dark fantasy, det spennende og litt mørke. Han likte også dataspill, og han samlet på ting.

– Jeg har ikke ord

Også Robins pappa tok ordet i en kort tale. Han ga uttrykk for at han elsker alle de fremmøtte.

- Jeg har ikke ord for det som har skjedd. Robin er død. Det er så uendelig trist, sa pappaen.

- Lytt til låten. Den er fra meg til dere, sa han, før avspilling av «My funeral» med Dope.