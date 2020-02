Morgenbrif: Ahmed ble knivstukket på gaten i Bergen sentrum

Dårlig tid? Vi har plukket ut tre saker du må få med deg.

BLE SKADET: Ahmed Abdullahi (32). Foto: Alice Bratshaug

1: Da Ahmed tok hånden bak på ryggen, ble den dekket av blod

FLAKS: Det kunne gått mye verre, ifølge legene som behandlet Ahmed Abdullahi. Foto: Alice Bratshaug

Ahmed Abdullahi (32) kom i hyggelig prat med en mann på restaurant. Da han snudde seg for å gå, kjente han et trykk mot ryggen.

– Først tenkte jeg at mannen klappet meg på ryggen for å si farvel, men samtidig var trykket litt for voldsomt, sier Abdullahi i dette intervjuet.

Trykket viste seg å være et knivstikk.

Hendelsen føyde seg inn i rekken av dramatiske episoder i Bergen de siste ukene. Men vanlige borgere trenger ikke bekymre seg, mener politiet.

Les hele intervjuet her.

2: Brannvesenet er ikke klare for større flo

FLOMVERN: Sandsekker ble lagt ut på Bryggen mandag. Foto: Paul S. Amundsen

Natt til tirsdag tok brannvesenet i bruk så mye utstyr som aldri før, for å holde stormfloen unna Bryggen. Denne gangen gikk det bra. Men både brannvesenet og kommunens beredskapssjef mener de ikke er rigget for fremtidige stormfloer.

Les saken her.

3: Fjerner elbillading for sykehusansatte

SLUTT PÅ LADING: Foto: Silje Katrine Robinson

Etter storbrannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn, har sikkerheten blitt gjennomgått ved mange norske parkeringshus. Helse Bergen har nå konkludert med at de vil fjerne flertallet av ladepunktene for elbiler i sine parkeringsanlegg.

Les saken her.

Fortsatt tid til overs? Da kan du ta en titt på disse sakene:

Publisert: 12. februar 2020 05:42

