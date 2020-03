Russebuss i sosiale medier: – Vi kan da for faen ikke se på hvaler når vi skal på byen

«Horer skal veies» og «ikke si det er lov med horer over 60 kilo» står det i videoen som en av russebussene la ut på Instagram.

Russebusser i bergensområdet har lagt ut bilder med tekst som «ingen feite horer» og «horer skal veies» i sosiale medier. Bildet er redigert for å anonymisere personer og bussnavn. Foto: Skjermdump

En russebuss fra Bergen la ut en nesten fire minutter lang video i sosiale medier der det snakkes om blant annet kokain og kvinners utseende.

I videoen, som er et filmklipp dubbet med norsk tekst, nevnes flere navn på medlemmer av ulike russebusser i bergensområdet.

– Horer skal veies

Sammen med to andre busser la de ut bilder med tekst der de snakket om å dra til utestedet Sjenerøs i Bergen sentrum.

De tre russebussene endret for anledningen navn på Instagram, mens de kommunisere med hverandre via bilder. Der sto det blant annet «ingen feite horer».

Den dubbede videoen inneholder blant annet teksten «ikke si det er lov med horer over 60 kilo», «de eneste krigerne som skal være igjen er de spinkleste horene» etterfulgt av «horer skal veies».

Instagramkontoen har i skrivende stund flere tusen følgere.

– Ikke gode forbilder

– Dette er ikke greit, og jeg skulle ønske det ikke ble skrevet på denne måten, sier politioverbetjent Brynhild Lyssand Eide om bildene.

Eide er fungerende leder for kriminalitetsforebyggende avsnitt i Bergen sentrum. Hun forteller at politiet i høst hadde samtaler med russen hvor det blant annet ble snakket om oppførsel i sosiale medier.

Politioverbetjent Brynhild Lyssand Eide (fra v ) og kollega Dara Nazari jobber tett med russen i bergensområdet. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

– Det er viktig å tenke over hvordan man oppfører seg. De har følgere som kanskje ser opp til dem, og dette gjør dem ikke til gode forbilder, sier hun.

Tidligere i år ble en 19 år gammel mann tiltalt for hatkriminalitet etter meldinger som ble lagt ut i løpet av fjorårets russetid.

Eide, som har jobbet opp mot bergensrussen i mange år, kjenner til saken fra i fjor. Hun presiserer at meldingene hun har sett hittil i år er ugreie, men ikke straffbare.

Barsjef reagerer

På ett av bildene som ble lagt ut på Instagram står det «on my way to sjenerøs got any news on girls over 60kg?».

– På vei til Sjenerøs. Noe nytt om jenter over 60kg?, står det på et av bildene som ble lagt ut på Instagram-profilen til en av russebussene. Foto: Skjermdump

Remi Hylleseth er daglig leder for Bargruppen AS, som driver utestedet Sjenerøs. Han tar sterkt avstand fra uttalelsene, og synes ikke noe om at utestedets navn blir brukt i en slik sammenheng.

– Vi driver ikke med diskriminering, og vil alltid ta avstand fra slike holdninger. Slike holdninger er ikke ønsket velkommen på våre utesteder, sier han.

Han forteller at årets russebusser ikke har hatt egne arrangementer i Bargruppens lokaler.

– Vors fylt opp av kokain

Politiet har i forkant av årets russetid advart foreldre om økt bruk av rusmidler blant russen. I videoen som er delt på en av russebussenes instagram-profil står det blant annet om vors «fullt opp med gutta og kokain».

– Heldigvis holder de fleste ungdommene seg unna, men det er et press. Slike holdninger skaper en misoppfatning av at dette er noe alle gjør, sier politioverbetjent Eide.

Hun forteller at også noen av russesangene kan bidra til dette.

– Vi har gitt råd til russen om hvilke krav de bør stille til russesangene de bestiller, men også her sendes det ut signaler som ikke er greie, sier Eide.

– Alle jenter bruker #metoo

Mot slutten av instagramvideoen til en av bussene blir en navngitt kvinnelig medruss beskrevet på denne måten: «Før kunne jeg bare slå hun på rumpen, nå blir hun bare sur og bruker #metoo. Det gjør faen alle jenter».

Russepresident i Bergen, Didrik Nordvik, er selv med på russebuss og har sett bildene og videoen som er delt i sosiale medier blant russen.

– Jeg synes det er teit å skrive ting som er nedsettende om jenter, men jeg tror ikke de som gjør det mener det de skriver. De tenker nok ikke på konsekvensene og at det kan være med å skape press.

Russepresidenten tror noen russ bruker sosiale medier til å provosere for å få oppmerksomhet.

– En av bussene som fikk mye publisitet i fjor fikk mange følgere og ble et slags midtpunkt i russetiden. Noen tenker kanskje at det er kult, og prøver å gjøre noe av det samme, sier han.

– Står for det vi deler

BT har forsøkt å komme i kontakt med de tre aktuelle russebussene. Kun en av bussene har valgt å kommentere saken. En talsperson sier at bildene som er lagt ut på deres instagramprofil må sees i sammenheng med at profilen er privat og at meldingene er skrevet med humor.

– Folk må ikke ta slikt til seg. Meldingene er ikke rettet direkte mot en person. Vi står for det vi deler og folk reagerer på den måte de må. Det er frivillig å følge oss, og da må man tåle det som legges ut, sier han.

Også denne russebussen har flere tusen følgere på sin lukkede instagramprofil.