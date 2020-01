Foreldre til 14-åring: – Akkurat nå er alt usikkert

Foreldrene forteller at sønnen har fått en veldig alvorlig nakkeskade etter søndagens ulykke i trampolineparken Flipzone i Åsane.

SJEFEN: Daglig leder i Flipzone, Jan Fredrik Hamre, ønsker ikke å kommentere spørsmål vedrørende ansvar og sikkerhet. Foto: RUNE SÆVIG

– Vi vet ikke hva som vil skje. Alt er veldig usikkert, sier mor til den 14 år gamle gutten.

BT treffer dem på Haukeland universitetssykehus onsdag formiddag. De er tydelig preget av den alvorlige situasjonen og ønsker ikke å stå frem med navn og bilde.

– Sønnen vår var på Flipzone sammen med en kompis. Det var moren hans som ringte oss og fortalte om ulykken. Vi reiste direkte til Haukeland for å møte ham der, forteller faren.

Politiet har fortalt at 14-åringen hoppet på en trampoline og landet i et skumgummibasseng og skadet seg. Han ble hentet av ambulanse før politiet kom frem.

Politiet har startet undersøkelsessak etter ulykken i trampolineparken som de ble varslet om ved 15.40-tiden søndag ettermiddag. De holder nå på med å undersøke hvordan rutinene i parken er, hvilke regler brukerne av trampolineparken får presentert og om det er tekniske eller fysiske forhold på stedet som kan ha hatt noe å si for ulykken.

Trampolineparken ble mandag midlertidig stengt inntil politiet hadde fått gjort seg ferdig med undersøkelsene på stedet. De har også avhørt personalet og gjester som var til stede.

– Det er viktig å få oversikt over hva som har skjedd, og få klarlagt om dette er en ren ulykke der ingen kan lastes, sa stasjonssjef Merethe Toppe ved Bergen nord politistasjon til BT mandag.

Foreldrene var ikke til stede ved da ulykken skjedde søndag ettermiddag. De ønsker derfor ikke å kommentere hendelsesforløpet.

Flipzone har ikke tatt kontakt med foreldrene etter ulykken

Foreldrene forteller at sønnen flere ganger har vært på trampolineparken i Åsane.

– Ingen fra Flipzone har tatt kontakt etter ulykken søndag. Vi har ikke hatt noen form for dialog, sier mor til 14-åringen.

Daglig leder for trampolineparken Flipzone, Jan Fredrik Hamre, skriver i en SMS til BT at grunnen til at de ikke har tatt kontakt er fordi de ikke vet navnet på gutten og hans familie.

«Vi føler veldig med de og synes det er forferdelig trist det som har skjedd. Ut over det har jeg ingen flere kommentarer nå».

Flipzone trampolinepark åpnet igjen tirsdag ettermiddag.

Hamre har tidligere vært tydelig på at trampolineparken vil samarbeide med politiet for å se om det finnes ting som kan gjøres for å redusere risikoen for at slike ulykker skjer igjen.

Selv om foreldrene er i en fortvilet situasjon, ønsker de å formidle at de er veldig godt fornøyd med oppfølging og behandling ved sykehuset.

– Personalet gir gutten en fantastisk oppfølging. Vi er trygge på at han er i de beste hender, sier faren.

Krav til sikkerhet

Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier til BT at han ikke ønsker å gå inn i den konkrete ulykken, men kan si noe om hvem som har ansvar når det skjer en ulykke i en trampolinepark.

– Når det gjelder årsaksforholdet i denne saken, må man vente til politiet har konkludert, sier han.

Iversen er tydelig på at en trampolinepark som Flipzone er ansvarlig for en ulykke dersom det skyldes feil på utstyr, manglende vedlikehold eller dårlig informasjon om hvordan man bruker utstyret, ifølge lov om fornøyelsesinnretninger (Tivoliloven).

– Dersom ulykken er et hendelig uhell, er du selv ansvarlig for det.

– I tillegg er trampolineparken pliktig til å ha en skadeforsikring. Det betyr at foreldrene kan ta kontakt med trampolineparken for å få informasjon om dette. Foreldrene kan også be sitt eget forsikringsselskap ta kontakt med trampolineparken, sier han.

Han viser også til at lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester sier at alle produkter og tjenester som tilbys forbruker skal være sikre.

Daglig leder i Flipzone, Jan Fredrik Hamre, ønsker ikke å kommentere spørsmål vedrørende ansvar og sikkerhet.

