Gammelt rådhus gis vekk

Eiendomsinvestorer gir vekk det gamle rådhuset i Askvoll gratis. Men da må du demontere og flytte det selv.

SKAL VEKK: Beliggenheten er det ingenting å si på. Men den får du ikke med dersom du slår til på tilbudet om gratis rådhus. Det skal nemlig vekk, og det kommer leiligheter på tomten. Foto: Finn.no

Gode råd er dyre. Men gammelt rådhus er gratis. I hvert fall i Askvoll, der det gamle rådhuset nå gis vekk på Finn.no.

«Et vakkert rådhus med sjel og historie gis bort. Prosjektet på rådhustomten i Askvoll i Sunnfjord skal realiseres, og for at nytt skal få plass må det gamle bort. Her kommer det flotte nye leiligheter for salg snart. Vi ønsker å gi bort huset til dem som ønsker det» står det i annonsen.

Men det er ikke kommunen som er i det «gavmilde» hjørnet. Bygningen det er snakk om er egentlig et tidligere aldershjem, men fungerte som rådhus i årene 1983 til 2005.

MANGE DØRER: Bygget er for dem som liker lange korridorer og mange dører. Totalt teller vi mer enn 30 rom, stort sett små cellekontorer. Foto: Faksimile fra 3D-visning

Skulle rives

Da flyttet kommuneadministrasjonen til et næringsbygg i sentrum, der den fortsatt holder til. Den gamle trebygningen lenger oppe i lien har stort sett stått tomt siden det.

– Kommunen solgte bygget og tomten for lenge siden. Det er også vedtatt en reguleringsplan der bygget er tenkt revet, og det skal oppføres leiligheter, forteller ordfører Ole André Klausen (H).

Også han hadde lagt merke til Finn-annonsen, men vet ikke hvem som står bak den.

Det er nemlig Morten Fluge Sævig, som er medeier i firmaet Rådhushagen, som vil bygge leiligheter på tomten. Han eier firmaet sammen med flere andre investorer, deriblant askvollingen Asgeir Steinsland Hansen, kjent som eiendomsinvestor i Bergen.

Har fått interessenter

«Siden bygget er planlagt revet, så tenkte jeg at kanskje noen ville ha nytte av det, og det hadde vært fint hvis rådhuset kunne gjenoppstå et helt annet sted», skriver Sævig i en tekstmelding til BT.

Planen er å bygge 19 leiligheter på tomten.

Han forteller at det har vært over 4000 klikk på annonsen.

«En håndfull har tatt kontakt, og vi har vært i dialog med noen som har vist seriøs interesse» skriver han.

Sævig sier at bygget inneholder god, holdbar tømmer fra byggeåret 1938, samt et skifertak som har en viss verdi.

– Lykke til

«Det kjekkeste hadde vært om rådhuset hadde fått nytt liv et annet sted. Vi får se» avslutter han.

Ordfører Ole André Klausen tviler derimot på at det gamle bygget med over 30 rom kan flyttes.

– Da sier jeg bare: Lykke til, kommenterer han.

Publisert: Publisert: 29. januar 2020 23:00

