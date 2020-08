– Jeg forventer at studenter nå tar ansvar og følger smittevernreglene

Byrådet er bekymret for økende antall eksempler på at smittevernreglene ikke overholdes i det offentlige rom.

Byrådsleder Roger Valhammer er bekymret for smittesituasjonen i Bergen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Tirsdag var byrådsleder Roger Valhammer og helsebyråd Beate Husa, i møte med alle utdanningsinstitusjonene for å diskutere koronasituasjonen i Bergen.

Valhammer sier det kan få konsekvenser for fadderuken dersom ikke situasjonen forbedrer seg.

– Vi har landet på at vi har en tydelig forventning til studenter at de tar ansvar for seg selv og andre. Ser vi ikke en vesentlig forbedring etter i kveld må vi revurdere om hele fadderuken skal avlyses, sier Valhammer til BT.

– Men det er vel privatfester på kvelden som er problemet?

– Selv om aktivitetene på institusjonene blir avlyst, så betyr ikke det nødvendigvis at folk vil slutte å feste. Når får studentene en mulighet til å forbedre seg i kveld. Vi må se en klar forbedring om vi ikke skal gjøre andre tiltak.

– Kan klare å hindre stort utbrudd

Tirsdag ble det kjent at en student i Bergen har testet positivt for covid-19. Studenten har deltatt på fadderarrangement i blant annet Nygårdsparken.

I en pressemelding fra Bergen kommune i etterkant av møtet tirsdag kveld, står det at byrådet er bekymret for økende antall eksempler på at smittevernreglene ikke overholdes i det offentlige rom.

Dette gjelder særlig mangelen på avstand til andre enn de man bor med.

Byrådet er spesielt bekymret for fadderuken som nå avvikles i Bergen.

Mange studenter var samlet i Nygårdsparken både mandag og tirsdag denne uken. Tirsdag ble det kjent at en av studentene som har opphold seg i parken er smittet med covid-19. Foto: Tuva Åserud

– Kan få dramatiske konsekvenser

Valhammer opplyser at de har en god dialog med utdaninningsinstitusjonene i Bergen, og sier han opplever at de har en felles forståelse av utfordringen.

– Mister vi kontrollen, kan vi stå foran et stort utbrudd med dramatiske konsekvenser for byen vår. Men vi i Bergen kan fortsatt klare å hindre dette sammen, sier Valhammer i pressemeldingen fra Bergen kommune.

– Var det smart å gjennomføre fadderuken?

– Spørsmålet er om det var bedre å ha det i mer eller mindre kontrollerte former. Dette er jo også motforestillingen mot å avlyse hele fadderuken. Det kan være klokere å også la den gå med tanke på at dersom det skjer smitte så er det lettere å drive smitteoppsporing med en arrangør enn om det bare er privatfester, sier Valhammer.

Byrådslederen sier det er avgjørende at alle tar ansvar for seg selv og hverandre, ved å følge smittevernreglene.

– Hold avstand, vask hender, host i armkroken, hold deg hjemme og test deg dersom du har symptomer. Det betyr at hvis énmetersregelen ikke er mulig å overholde i parken, på fjellet eller på stranden så skal man forlate stedet og gå et annet sted eller finne på noe annet.