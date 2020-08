Byrådsleder: – Jeg forventer at studenter nå tar ansvar og følger smittevernreglene

Byrådet er bekymret for økende antall eksempler på at smittevernreglene ikke overholdes i det offentlige rom.

Byrådsleder Roger Valhammer er bekymret for smittesituasjonen i Bergen. Foto: Tuva Åserud

Tirsdag satt byrådsleder Roger Valhammer og helsebyråd Beate Husa, i møte med alle utdanningsinstitusjonene for å diskutere koronasituasjonen i Bergen.

I en pressemelding sier Valhammer at det er forståelig at både nyinnflyttede studenter og bergensere flest ønsker å komme seg ut og nyte finværet i Bergen.

– Samtidig er vi midt i en pandemi og vi har fått økt smitte i Bergen de siste ukene. Min bekymring nå er at vi går fra å være i en situasjon der all smitte kan spores til såkalt importsmitte, til at vi får økt smitte internt i Bergen uten kjent smittekilde.

– Kan klare å hindre stort utbrudd

Tirsdag ble det kjent at en student i Bergen har testet positivt for covid-19. Studenten har deltatt på fadderarrangement i blant annet Nygårdsparken.

I pressemeldingen fra Bergen kommune står det at byrådet er bekymret for økende antall eksempler på at smittevernreglene ikke overholdes i det offentlige rom. Dette gjelder særlig mangelen på avstand til andre enn de man bor med.

– Mister vi kontrollen, kan vi stå foran et stort utbrudd med dramatiske konsekvenser for byen vår. Men vi i Bergen kan fortsatt klare å hindre dette sammen, sier Valhammer.

Byrådslederen sier det er avgjørende at alle tar ansvar for seg selv og hverandre, ved å følge smittevernreglene.

– Hold avstand, vask hender, host i armkroken, hold deg hjemme og test deg dersom du har symptomer. Det betyr at hvis én-metersregelen ikke er mulig å overholde i parken, på fjellet eller på stranden så skal man forlate stedet og gå et annet sted eller finne på noe annet.

Mange studenter var samlet i Nygårdsparken både mandag og tirsdag denne uken. Tirsdag ble det kjent at en av studentene som har opphold seg i parken er smittet med covid-19. Foto: Tuva Åserud

– Kan måtte revurdere fadderuken

Byrådet er spesielt bekymret for fadderuken som nå avvikles i Bergen.

Valhammer opplyser at de har en god dialog med utdaninningsinstitusjonene i Bergen, og sier han opplever at de har en felles forståelse av utfordringen.

– Jeg forventer at studenter nå tar ansvar for seg selv og andre og følger smittevernreglene under dagens fadderaktiviteter. Hvis vi ikke ser en vesentlig forbedring i hvordan dette gjennomføres i kveld, har vi ikke noe annet valg enn å revurdere om resten av fadderuken kan gjennomføres, sier Valhammer.