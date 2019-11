Se hele Lysfesten

Fakler, julesanger og den store fyrverkerifinalen: Her ser du Lysfesten 2019.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

For 30. gang samlet bergenserne seg i dag for å synge juletiden inn.

Tradisjonen tro varmet Bergen Brandkorps opp med julesanger fra klokken 15.30, før konstituert sjefredaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, åpnet festen klokken 16.00.

Siden den første Lysfesten ble arrangert, har det tradisjonsrike arrangementet blitt en viktig del av mange bergenseres førjulstid.

– Det begynte med et par tusen mennesker, men Lysfesten har sakte, men sikkert blitt kjempestor. Det er hyggelig at det er en tradisjon for mange og at til og med folk som bor utenfor Bergen tar turen akkurat denne dagen, sier Gudbrandsen.

PS: Fordi flere tusen brukte mobiltelefonene sine samtidig under fyrverkeriet, er vi litt forsinket med opptaket fra siste del av festen. Kommer snart!

Publisert: Publisert 23. november 2019 15:01 Oppdatert: 23. november 2019 17:41