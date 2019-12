Skolebyråden svarer på Vigilo-kritikken

Mandag fikk kommunens håndtering av prosjektet med skoleappen Vigilo strykkarakter. Nå svarer skolebyråden på kritikken.

Tirsdag klokken 14.00 kalte skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap), finansbyråd Erlend Horn (V) og byrådsleder Roger Valhammer (Ap) inn til pressetreff.

Der legger de frem tiltak som svar på utfordringene Bergen kommune har hatt med informasjonssikkerhet, med Vigilo-saken som den nyligste.

Ved en feil har om lag 300 foreldre med besøksforbud og andre som ikke skal ha tilgang til opplysninger om barna sine, fått tilgang til informasjon blant annet om hvilken skole barna gikk på.

– Avvikene skulle selvfølgelig ikke skjedd, sier skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap).

Mandag kom rapporten fra en intern gransking i Bergen kommune. Seksjon for internkontroll, som har laget rapporten, kommer med sterk kritikk av prosjekthåndteringen i kommunen.

Rapporten konkluderer med at det var for lite kunnskap om hvordan Vigilo-appen fungerte blant dem som jobbet med den. Dermed var det også for lite kunnskap om risikoen den førte med seg.

– Vi har fått gode og kloke innspill til hva vi bør gjør videre for å styrke arbeidet med personvern og kommunikasjon i skolene, sier Engø.

Hun sier de er i gang med tiltak for å tydeliggjøre ansvarslinjene.

– Vi er i gang med å utarbeide en tiltaksplan fordi vi ser vi har et behov for tydeligere avklaring av roller og ansvar mellom nivåene, slik at vi klarer å få med oss alle lærere, rektorer og de største arbeidsplassene i kommuen.

Engø sier hun forstår hvis noen nå er bekymret for å melde fra om avvik.

– Slik skal det ikke være. Vi vil at lærerne og rektorene skal melde ifra, og vi skal ønske det velkommen, sier hun.

Det utarbeides et nytt prosjektmandat for vigilo.

– Komunikasjonsmodulen i appen er ikke tatt i bruk på nytt, og kan ikke det før vi har gått gjennom våre prosedyrer, sier Engø.

Hun understreker at nye funksjoner skal risikovurderes og testes.

– Og vi skal gi vårt samtykke til leverandøren før de tas i bruk.

Tidligere tirsdag sa SV at de vurderer mistillit mot skolebyråden. Høyre ønsker å fremskynde høringen om Vigilo-saken.

Dette er saken BT har gjennom en rekke saker beskrevet en alvorlig sikkerhetsbrist i appen Vigilo, som skulle tilrettelegge for kontakten mellom foreldre og skolen i bergensskolene.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg får refs for å ha vært for fraværende i Vigilo-prosjektet, en kritikk hun ikke kjenner seg igjen i

Også ledere under henne får kritikk. Prosjekteieren har vært mye borte, og gjorde endringer som økte arbeidspresset for de ansvarlige.

Prosjektlederen skal ikke ha tatt ansvar for risikovurdering og testing av appen.

Tirsdag kaller byrådene inn til pressekonferanse om saken.