200 fremdeles isolerte og strømløse etter ras i Vik

Veien blir ikke åpnet før tidligst torsdag ettermiddag.

RAS: Skredet gikk søndag kveld. Her er opprydningen i gang mandag. Foto: Kystvakten KV «Bergen»

Fylkesvei 5602 mellom Feios og Fresvik blir i første omgang stengt frem til torsdag 2. januar.

– Da skal det gjøres en ny vurdering klokken 16. Det er steinras og fare for nye ras som gjør at veien fortsatt er stengt, sier trafikkoperatør Ketil Molvær hos Vegtrafikksentralen.

Søndag ettermiddag gikk det et 50–60 meter bredt ras over fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios som isolerte bygdefolket.

– Raset var halvannen meter høyt og rev ned et gjerde på 50 meter. Det er mye drivved og trær i sjøen, og det er satt opp sperringer i begge retninger cirka 1,5 kilometer fra rasstedet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til BT mandag morgen.

Mistet strømmen

Klokken 21.23 søndag kveld gikk et nytt ras, som kuttet strømlinjen til Fresvik.

Dermed mistet de cirka 200 innbyggerne også strømmen.

Ved 13-tiden mandag har bygdefolket fremdeles ikke fått tilbake strømmen.

– Kabelbruddet var ikke i rasområdet der vi trodde, så nå driver vi og feilsøker. Vi håper at folk får strømmen tilbake i løpet av mandag, sier kommunikasjonsrådgiver Tor Yttri hos Sognekraft.

Ifølge politiet skal de fleste husene i nærheten av rasstedet være fritidsboliger.

En geolog fra Statens vegvesen er mandag på stedet for å gjøre undersøkelser.

Kystvaktskipet «Bergen» bistår i opprydningsarbeid fra sjøsiden.

RYDDER: KV «Bergen» bistår fra sjøsiden i oppryddingsarbeidet etter raset. Foto: Kystvakten KV «Bergen»

Ikke uvanlig

Hvor lenge de 200 isolerte innbyggerne blir uten strøm, er usikkert.

– Vi er rimelig sikre på at feilen ligger i rasområdet som er like vest for Fresvik. Det er folk i Fresvik og Frønningen som er uten strøm. De er ikke strømløse i Feios, sier Arild Orvedal i Sognekraft.

Ordfører i Vik Roy Egil Stadheim sa søndag kveld at det ikke er uvanlig at de opplever ras på denne veien.

Rådmann Øistein Søvik i Vik opplyste til BT mandag morgen at også veien inn til Arnafjord ble stengt søndag av sikkerhetsmessige årsaker.

– De var redd veien var farlig siden det regnet så voldsomt. Vårt første fokus er liv og helse, og det er godt ivaretatt, sier Søvik.

ISOLERT: To ras søndag har gjort at bygdefolket er strømløse og isolerte.

Publisert: Publisert 30. desember 2019 08:32 Oppdatert: 30. desember 2019 14:10

