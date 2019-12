200 fremdeles isolert og strømløse etter ras i Vik

– Vi kan ikke reise inn og reparere før det blir lyst og en geolog har vurdert området, sier vaktleder Arild Orvedal i Sognekraft.

RASOMRÅDET: Redningsselskapet kartla søndag kveld omfanget av raset på fylkesvei 5602. Foto: Redningsselskapet

Det var klokken 21.23 søndag kveld at et nytt ras på fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios i Vik kuttet strømlinjen til Fresvik.

Dermed mistet de cirka 200 innbyggerne også strømmen. Søndag ettermiddag gikk det et 50–60 meter bredt ras over fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios som isolerte bygdefolket.

– Raset var halvannen meter høyt og rev ned et gjerde på 50 meter. Det er mye drivved og trær i sjøen, og det er satt opp sperringer i begge retninger cirka 1,5 kilometer fra rasstedet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til BT mandag morgen.

Ifølge politiet skal de fleste husene i nærheten av rasstedet være fritidsboliger.

– Når det blir dagslys skal en geolog fra Statens vegvesen undersøke rasområdet, sier Kolltveit.

Rådmann Øistein Søvik i Vik opplyser til BT mandag morgen at veien inn til Arnafjord ble stengt søndag av sikkerhetsmessige årsaker.

– De var redd veien var farlig siden det regnet så voldsomt. Vårt første fokus er liv og helse, og det er godt ivaretatt, sier Søvik.

ISOLERT: To ras søndag har gjort at bygdefolket er strømløse og isolerte.

Hvor lenge de 200 isolerte innbyggerne blir uten strøm, er usikkert.

– Vi er rimelig sikre på at feilen ligger i rasområdet som er like vest for Fresvik. Det er folk i Fresvik og Frønningen som er uten strøm. De er ikke strømløse i Feios, sier Arild Orvedal i Sognekraft.

Ordfører i Vik Roy Egil Stadheim sa søndag kveld at det ikke er uvanlig at de opplever ras på denne veien.

Vegvesenet skal komme med en ny vurdering innen klokken 12 mandag.

– Men det kan endre seg. Veien er helt stengt fordi det er fare for nye ras. Folk har også hørt buldring oppe i fjellsiden, sier trafikkoperatør Ronny Sleire hos Vegtrafikksentralen.

Han forteller at de må ha noen timer med dagslys for å få overblikk.

– Opprydningsarbeidet kan ikke begynne før det er sikkert for mannskapet å jobbe, så det avgjør været, sier Sleire.

