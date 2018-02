En fransk isklatrer som satt fast i en isvegg i Måbødalen, er nå heist opp av et Sea King-helikopter og flys til Haukeland.

– En redningsmann er nå firet ned i juvet der de to franskmennene befinner seg. Han skal vurdere tilstanden deres og avgjøre hva som videre skjer. De to klatrerne skal ha blitt truffet av isras på vei ned, men de skal være oppegående, forteller operasjonsleder Eivind Hellesund ved 14.15-tiden.

– Den franske isklatreren ringte til oss klokken 11.27. Han har skadet en arm, og derfor kommer han verken opp eller ned, fortalte operasjonslederen tirsdag ettermiddag.

Med ved 14-tiden opplyser politiet at mannen og klatrekameraten likevel har klart å komme seg ned fra isveggen og ned i et juv ved Måbøvatnet, etter å ha hengt i klatretauene i over to timer.

– Nå er helikopteret like i nærheten og mennene må trolig vinsjes om bord i helikopteret, forteller Hellesund.

Lokaliserte klatrerne

Politiet visste først ikke nøyaktig hvor de var, men en ambulanse klarte å lokalisere klatrerne ved 13.10-tiden.

Ambulansefolkene fikk øye på isklatrerne som hang i en vegg inne i dalen, men operasjonslederen fortalte at politiet foreløpig ikke hadde kontroll på situasjonen.

– Nå må vi få dem ut av det farlige området. Men det er godt vær, og de virker å være i godt humør, sa operasjonslederen som fortalte at politiet avventet å sende inn klatrere.

– Vil heise ham opp

Et Sea King-helikopter ble sendt fra Stavanger og var fremme like etter klokken 14.00.

– Er franskmannen en erfaren isklatrer?

– Vi vet ikke, men det kan tyde på det siden han var rolig i stemmen da han ringte oss og fortalte hva som var skjedd, sier Hellesund.

Klatrere kommer fra hele verden for å klatre i isvegger i Måbødalen og Eidfjord, opplyser turistkontoret i Eidfjord.