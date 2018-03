Bare de siste to ukene har viltmyndighetene i Bergen plukket opp ti hjort som har sultet i hjel. Den kalde vinteren har ført til store lidelser for dyrene.

En hundeeier er politianmeldt etter at en hjortekalv ble bitt i hjel av en hund i et turområder i Bergen. Kalven søkte etter mat sammen med moren, da jaktinstinktet våknet hos hunden.

Og flere hjort er funnet døde fordi de har viklet seg inn i tauverk og plastmateriale under søken etter mat nær boligområder og gårdstun.

Det er en dyretragedie som utspiller seg på Vestlandet akkurat nå.

– Hjorten er flotte dyr, og lever vanligvis godt på Vestlandet om vinteren med mildt vær og gode beiteforhold. I år er det rett og slett ikke mat nok til alle dyrene som trekker ned i lavlandet. Nærkontakten med med folk og boligområder er blitt farlig for hjorten, sier viltkontakt Rune Johan Mikkelsen i Bergen kommune.

Rune Johan Mikkelsen

Lang kuldeperiode

Store mengder snø i fjellet fører til at hjorten forlater liene og de høyeste beiteområdene om vinteren. I lavlandet har den i år møtt en uvanlig lang kuldeperiode, frost på markene og lite nedbør, som igjen har gitt altfor lite mat å beite på.

Konsekvensene er katastrofale.

– Hjorten har trukket nærmere bebyggelsen enn vanlig fordi det er her den har håp om å finne mat. Det er snakk om svært mye hjort, og den nekter å gå andre steder, sier Mikkelsen.

For noen dager siden rykket han ut til Trengereid der en forkommen avmagret hjort lå død ved et busskur.

Flere ganger har viltnenmda vært på Osterøy og i Arna der det også er funnet dyr som har sultet i hjel.

Like ofte kommer meldinger om at hjort har viklet seg inn i plast, gjerder og tauverk.

Rune Johan Mikkelsen

Døde av sult og tørste

På Sognstad ved Osterøybrua ble en hjort funnet død etter å ha satt seg fast under et gjerde.

På Unneland hadde en hjort fått en elektrisk tråd i geviret. Under vandringen har den surret seg fast til et tre. Her hadde den dødd av sult og tørst, før den ble funnet av en turgåer.

– Vi har hatt en jevnt strøm av meldinger fra folk som har funnet døde hjort. Det har vært nødvendig med utrykninger både natt og dag for å plukke opp dyr, sier Mikkelsen.

Angrepet av hund

Med mye hjort nær bebodde områder oppstår enda et problem: Løse hunder som jager dyr.

For noen uker siden jaget en hund en hjortekalv fra skogen og ut på isen på Haukelandsvatnet ved Unneland. Der kom ikke kalven seg verken frem eller tilbake. Brannvesenet rykket ut og fikk dyret på land og i sikkerhet.

I et annet tilfelle jaget en fuglehund er hjortekalv som var på vandring med moren. Hunden innhentet kalven og bet den i hjel.

Hundeeieren er anmeldt til politiet av viltkontakten i Bergen kommune.

– Det problematiske er at en fuglehunder har et naturlig jaktinstinkt som våkner når den møter på hjort. I deler av Bergen er det heller ikke båndtvang om vinteren. Men i lovverket heter det at en hundeeier skal ha kontroll over hunden og sørge for at den ikke jager vilt. Det er årsaken til at vi valgte å gå til politianmeldelse, sier Mikkelsen.

Ida Hundhammer

Ida Hundhammer

Forbud mot å mate hjort

Viltmyndighetene advarer også folk mot å fôre dyrene. Mattilsynet har innført foringsforbud på grunn av faren for skrantesyke. Når mange dyr samles øker faren for smitte om ett dyr har den fryktede sykdommen.

– Hvordan bør folk opptre i møte med hjorten?

– Hold avstand. Jeg skjønner det er fristende for en familie på søndagstur som treffer hjort, å forsøke å komme så nært dyrene som mulig og kanskje forsøke å klappe på de. Men det bør unngås. Hjorten har pels, og det kan være vanskelig å se hvor avmagret dyret er. Men hjorten lider nå av underernæring og befinner seg i en kritisk situasjon, sier Mikkelsen.

For noen dager siden rykket Mikkelsen ut til en hjort som hadde viklet seg inn i en vannslange som lå ute i en hage.

– Vi klarte vi å få hjorten løs, og den stakk til skogs så snart den var fri. Det var tross alt en hyggelig opplevelse at vi kunne berge ett dyr, sier Mikkelsen.