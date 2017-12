Arthur Miller trodde ikke sine egne øyne da han så hva bussjåføren drev på med. På en flere timer lang tur skal han aktivt ha brukt en mobilapp, samtidig som han kjørte.

– Han var på mobilen hele tiden, det var rett og slett veldig skummelt, forteller brasilianske Arthur Miller.

Miller, som tidligere har vært utvekslingsstudent i Norge, reiste fredag fra Oslo til Voss for å feire jul med vertsfamilien som han bodde hos i studietiden.

Underveis byttet bussen sjåfør, og like etter sjåførbyttet skal den nye sjåføren ha tatt opp telefonen og brukt en mobilapp til å sende meldinger. Dette skal han ha gjort store deler av den flere timer lange turen til Voss, der Miller skulle av.

– Skremmende

– Når han ikke trykket på telefonen hadde han den i fanget, slik at den var lett tilgjengelig, forteller Miller.

Den tidligere utvekslingsstudenten forteller at sjåføren heller ikke la fra seg telefonen da veiene var på det mest svingete i Hardanger, eller når han kjørte i tunneler.

– Jeg vurderte å gi ham beskjed om at det ikke var greit, men det var ubehagelig med tanke på at han var mye eldre enn meg og at jeg ikke er i hjemlandet mitt.

Brasilianeren forteller at han aldri har sett noe lignende før, og at han ikke hadde trodd at Norge var stedet hvor han først skulle få oppleve noe slikt.

– Når jeg skal tilbake til Oslo kommer jeg til å ta toget, for hendelsen på bussen i går var rett og slett skremmende, sier han.

Privat

Selskapet oppretter personalsak

BT har vært i kontakt med Jarle Bugge, driftssjef i Nor-Way Bussekspress, som har ansvaret for den aktuelle ruten.

– Uffameg, dette er bare tragisk. Slikt skal ikke skje, det er rett og slett uakseptabelt, sier han når han får vite om hendelsen.

Bugge presiserer at det som har skjedd er alvorlig og at saken vil bli fulgt tett opp av selskapet.

– Kommer sjåføren til å miste jobben?

– Det som har skjedd er ikke i henhold til selskapets instrukser og veitrafikkloven, men hvordan reaksjonene blir er opp til selskapet å vurdere. Det vil bli en personalsak, svarer Bugge.

Driftssjefen synes det er bra at slike saker kommer frem i lyset, men at det er synd at det skjedde i Nor-Way.

– Jeg hadde ikke trodd at noen av våre sjåfører opptrådte slik.

Politiet: – Ikke tillatt

Bjarte Rebnord, operasjonsleder i politiet, har sett videoen av bussjåførens mobilbruk.

– På generelt grunnlag er det jo slik at det ikke er tillatt å bruke telefon når man kjører, sier han.

Rebnord vil ikke kommentere denne saken spesifikt, men sier at mobilbruk ofte fører til forelegg og at man i verste fall kan miste førerkortet.

– Det er jo også slik at yrkessjåfører som har ansvar for livet til andre har et ekstra ansvar. De kjører tunge kjøretøyer og det kan få alvorlige konsekvenser om de ikke følger med på veien, sier operasjonslederen.