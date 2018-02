Leif Birger Monsen (92)

– Siste året min kone Grethe levde, bodde hun på sykehjem. Jeg besøkte henne hver eneste dag, unntatt de dagene været var så dårlig at jeg måtte holde meg hjemme. Nå er det nesten to år siden hun døde. Det har gått fort, men vært helt forferdelig. Det er blitt så stille og ensomt. Jeg har fortsatt med å gå på besøk til sykehjemmet for å snakke med guttene. En av de, Alf'en, blir så glad når jeg kommer at tårene hans triller. Men det hadde vært topp å bli kjent med en enke som også er ensom. Da kunne vi snakket og spist god mat sammen.