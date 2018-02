Statsministeren slo et slag for et mer inkluderende arbeidsliv på fylkesårsmøtet til Hordaland Høyre.

– Et bærekraftig velferdssamfunn. Dette er det bare å merke seg og begynne å øve på. Det er dette som er den nye regjeringens store prosjekt.

Til stående applaus ankom statsminister Erna Solberg fylkesårsmøtet til Hordaland Høyre.

– Men det er ikke dette som blir slagordet, det blir noe mer «catchy», sier hun.

Fikk skryt for #metoo-håndtering

Lørdag formiddag åpnet avtroppende fylkesleder, Peter Christian Frølich, Hordaland Høyres årsmøte.

– Dette er historiens største fylkesårsmøte for Hordaland. Aldri har vi vært flere delegater, sa han.

Frølich brukte også anledningen til å rette en stor takk til Unge Høyre, og skryte over hvordan ungdomspartiet har håndtert stormen rundt varslersakene om Kristian Tonning Rise.

– Nå når dere står midt oppi en trist og utfordrende situasjon, hvor dere har venner som er rammet, er det viktig at Høyre slår ring rundt dere og viser at vi er deres venner. Det å være medlem i Unge Høyre er ikke en evig russefest, slik mange har ville fremstille det. Det vet jeg etter ti år i ungdomspartiet.

– Staten må ta større ansvar

Statsministeren selv hadde seks utfordringer hun mente partiet skulle ha søkelyset på de neste tre årene.

Omstilling i norsk økonomi.

Oppfylle Norges klimaforpliktelser.

Skape et inkluderende arbeidsliv.

Sikre gode velferdsordninger.

Redusere fattigdom.

Gjennomføre et integreringsløft.

Fredag skrev BT om en fersk rapport fra NHH, hvor professor Katrine Løken skriver at stadig færre under 25 år ikke var i arbeid eller i utdanning.

– Altfor mange unge er verken i jobb, utdanning eller i helserelaterte ordninger. Dette er kanskje den mest alvorlige trenden i norsk arbeidsliv, sa Løken.

Solberg på sin side, sier hun ikke er bekymret for sysselsettingsnivået blant den jevne ungdom.

– Men vi må sørge for et mer inkluderende arbeidsliv og hjelpe personer med hull i CV-en kommer seg inn i arbeidslivet. Og med hull i CV-en mener jeg ikke de som har backpacket i Asia, men de som i lengre tid har vært utenfor arbeidslivet, og går uføretrygdet, sier Solberg til BT.

Hun mener at her må stat og kommunene ta et større ansvar, og at tiltakene mot frafall i skolen må tidligere inn.

– I tillegg må vi bli flinkere til å legge til rette for at folk med psykiske lidelser får en plass i arbeidslivet. Med rette tiltak kan man bli friskere av å stå i jobb enn av ikke å jobbe, sier Solberg, og understreker at velferdsstaten må være for de svakeste.

– Flere må klare seg selv. Dette gjør vi med strengere krav for å motta trygdeordninger, og med mer hjelp fra de frivillige.

Kjærlighetserklæring fra nord

Invitert til fylkesårsmøtet var også Sogn og Fjordane Høgre, for å diskutere fylkessammenslåingen.

I løpet av det kommende året skal nemlig Hordaland og Sogn og Fjordane Høyre slå seg sammen, i påvente av den nye fylkeskommunen som muligens skal hete «Vestland».

– Dette kan bli en kjærlighetshistorie. Sogn og Fjordane har mye å tilby, sa fylkesleder Vidar Grønnevik fra talerstolen.

5000 arbeidsplasser ut i fylkene

Nyvalgt leder i Hordaland Høyre, Tom Georg Indrevik, frykter på den andre siden at fylkessammenslåingen kan føre til at kommunene mister makt.

Den nye fylkeslederen leverte selv inn forslag der «Hordaland Høyre er bekymret for at oppgavene til den «nye» fylkeskommunen går på bekostning av kommunene».

Fakta: NOEN RESOLUSJONSFORSLAG SOM BEHANDLES I HELGEN Ikke øke CO₂-avgiften (Austevoll Høgre).

Satse på klimavennlig teknologi og havvind (Liv Kari Eskeland, Stord Høgre).

Opptrappe forsvarsbudsjettet (flere lokallag).

Lavere arbeidsgiveravgift for ansatte under 30 (Hordaland Unge Høyre).

Begrense marine verneområder (Kåre Martin Kleppe, ordfører i Tysnes).

Stå fast på at Hordfast skal bygges (Os Høgre).

Smarte trafikklys på E39 i Åsane, samt flere hurtigbåtavganger (Alver Høgre).

Erstatte kostbare ferger med nye broer og tunneler (Masfjorden Høgre).

Solberg sier hun skjønner hvor bekymringer kommer fra og ønsker ikke at fylkene blir «overkommuner».

– Høyre har i utgangspunktet villet legge ned fylkeskommunen, og mener de ikke har nok oppgaver. Nå får vi se om de nye regionene får en funksjon, sier Solberg.

– Ekspertutvalget har pekt på at 5000 statlige arbeidsplasser kan legges under de nye fylkene. Kan ikke mer makt til fylkeskommunene, redusere makten til kommunene?

– Det er enda for tidlig å si hvordan dette konkret vil bli, men det viktigste med denne reformen er at folket får mer makt der de er, sier Solberg.