Bjørn Roland var på vei hjem fra ferietur i Bergen da en stor steinblokk var nær å knuse bilen hans på E16 ved Dale i Vaksdal.

Det var tirsdag ettermiddag at 50-åringen kom kjørende på den rasutsatte E16 ved Dale på vei fra Bergen i retning Notodden.

I 80-sonen like før avkjørselen til Stamnes løsnet plutselig en stor steinblokk fra fjellveggen. Steinen dundret i bakken, få meter fra Bjørns varebil.

Saken ble først omtalt av NRK Hordaland.

– Jeg så steinen som datt ned, men rakk ikke å registrere helt hva som skjedde Jeg fikk stoppet og tenkte «fader, det gikk jo bra», forteller Roland.

Måtte bråstoppe

Både bilen som lå foran og rett bak fikk stoppet etter den dramatiske opplevelsen. I motsatt kjørebane måtte bilene bråstoppe da steinblokken sperret veien.

– Han ene som stoppet prøvde å ringe Vegvesenet, men før de kom var veien ryddet. Den gikk nesten i oppløsning, sier Roland.

Sjåføren slapp fra det med skrekken, men bilen fikk en stor bulk over det ene hjulet. Når BT tar kontakt er Roland akkurat i ferd med å kjøre varebilen inn på verksted.

Ryddet stedet

– Hvordan har denne opplevelsen gått inn på deg?

– Jeg fikk en liten støkk, jeg må si det. Jeg kommer nok ikke til å kjøre der igjen med det første, sier Roland.

Vegoperatør Kristian Fauskan i Vegtrafikksentralen opplyser at entreprenør ble sendt til stedet da meldingen kom inn klokken 16.28 i går.

– Han klarerte området og har informert aktuelle instanser om det som har skjedd, sier Fauskan.

Påvirkes av været

E16 mellom Bergen og Voss er fra før kjent som en av landets mest rasutsatte veistrekninger.

Steinblokken falt imidlertid ikke ned på et sted som er spesielt rasutsatt.

– Dette er ikke en av de plassene vi anser som verst, sier kontrollingeniør Brynjulv Eide i Statens Vegvesen.

Han tror steinblokken kan ha løsnet som et resultat av langvarig tørke, plutselige regnbyger og endringer i temperaturen.

– Vi har store fjellsider som går høyt opp, og steinmassene påvirkes av vær og vind. Det var flere steder hvor det løsnet stein i går, sier Eide.

Kan skje igjen

Han legger til at Vegvesenet gjør alt i sin makt for å sikre veiene, men at bilistene må være forberedt på at det kan gå nye steinras i sommertrafikken.

– Stein har falt ned før, og vil dessverre falle ned igjen, sier Eide.