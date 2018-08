– Finnes det ikke noe beredskapsplan i Skyss når krisen rammer, spør Tom Roar Nilsen fra Morvik.

Han skulle hjem til Åsane fra Bergen sentrum onsdag kveld klokken 21. På dette tidspunktet hadde demningen ved Munkebotsvatnet i Eidsvåg begynt å bryte sammen og E39 til Åsane var stengt.

– Når en slik krise oppstår, skjønner jeg at vi passasjerer må vente. Det som irriterer meg, er den fullstendige mangelen på informasjon som mange av oss reisende opplevde, sier Nilsen.

Frem og tilbake med buss

Han gikk først på bussen til Støbotn klokken 21, men bussen møtte køen ved Sandviken sykehus.

– Der sto trafikken i sju steiner. På dette tidspunktet spredte nyheten om demningsbruddet seg i bussen. Jeg hoppet av ved Handelshøyskolen, mens bussen returnerte til byen igjen.

Nilsen var i villrede om hva han skulle gjøre. Skulle han ringe etter noen som kunne hente ham eller finne overnatting i byen? Han ventet en stund og tok en annen buss inn til Bystasjonen.

– Jeg var ikke alene om å søke rundt etter hva jeg skulle gjøre. Vi var mange som lette etter info fra Skyss på nett og på lystavler, men det var umulig å finne ut om det for eksempel skulle settes opp ruter rundt Arna. Den informasjonen vi fikk var verdiløs, mener Nilsen.

Misforståelse

Etter å ha vært på Bystasjonen, beveget han seg igjen ned mot Bryggen, der han ble stående og vente sammen med mange andre.

– En buss som dukket opp skiltet til Støbotn, ble stormet da den stoppet på holdeplassen. Sjåføren hadde glemt å ta vekk skiltet. Bussjåføren, som ikke snakket spesielt godt norsk, fikk sin fulle hyre med å forklare at han ikke kunne kjøre til Åsane, sier Nilsen.

Først klokken 00.30 kom Nilsen seg til Åsane terminal.

– Det ordnet seg med busstransport via Arna til slutt. Men om vi ikke hadde opplevd nok kommunikasjonsproblemer med Skyss, så kjørte bussen som skulle fra terminalen til Støbotn 30 sekunder før vår buss kom inn på terminalen. Finnes det ikke mulighet for telefonkontakt mellom bussene, spør Nilsen.

Ble satt krisestab

Konstituert direktør i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø, uttaler at hendelsen i går var svært uvanlig, og lenge også svært uoversiktlig.

– Vakthavende hos oss la tidlig ut informasjon på skyss.no om at E39 var stengt og at dette rammet hele busstrafikken til og fra nord.

Sønstebø sier at det tidlig i forløpet ble innkalt til krisestab både i Skyss og hos fylkesrådmannen.

– Trafikksituasjonen gjorde at det tok tid før alle de innkalte var på plass. I mellomtiden måtte vakthavende prioritere dialog med politi og veimyndigheter, og ikke minst å bistå trafikkontorene hos de ulike busselskapene. De hadde utfordringer med at en rekke busser ble «fanget» på det stengte veinettet, med til dels mange passasjerer om bord.

Uoversiktlig situasjon

Sønstebø forklarer videre at det lenge var uavklart hvorvidt politiet ville tillate at busser brukte Hardangerveien til omkjøring eller ikke.

– I en slik uoversiktlig situasjon er det krevende å informere ut om detaljer. Det tok derfor noe tid før vi fikk lagt ut noe i de øvrige informasjonssystemene våre, som sanntidstavler og app.

Skyss-direktøren sier at man jobbet med å lage planer for morgentrafikken torsdag, for at man skulle ha tilgjengelige transportløsninger dersom veien ikke kunne åpnes i løpet av natten.

Solskinnshistorie

Skoleelev Kai Olav Ektvedt Mcmillan, som er hjemmehørende i Knarvik, fikk også oppleve bussproblemene på kroppen.

– Men, jeg har lyst til å fortelle om min helt denne kvelden. Det var en bussjåfør som ikke var i rute og ikke hadde lov til å ta folk om bord. «Kom igjen», sa han, så fylte han opp bussen og kjørte Nesttun, Espeland, Arna, Åsane Terminal, Frekhaug, Knarvik.

– Jeg håper han ikke mister jobben, smiler Mcmillan.