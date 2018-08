Sjømatrestauranten Lokalt & Lekkert i Mathallen stengte dørene for å vaske ned etter kontrollen.

På et tilsyn onsdag avdekket inspektørene flere kritikkverdige forhold hos restauranten. I tilsynsrapporten peker Mattilsynet på følgende problemer:

Sentrale mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer.

Mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning eller utstyr.

Vesentlige mangler ved rutiner for nedkjøling av varm mat.

– For dårlig renhold

Lokalt & lekkert eies av Fjellskål Fisketorget AS, som også driver restauranten og fiskehandelen Fjellskål fisk og skalldyr i Mathallen. Sistnevnte ble kontrollert samme dag, og der fant Mattilsynet ikke noe å sette fingeren på.

Fiskehandler Kenneth Fjellskål sier han ga beskjed om at hele restauranten skulle vaskes ned etter inspeksjonen.

– Vi fikk kritikk for dårlig renhold av gulvet. Jeg ga umiddelbart beskjed om å stenge ned og rengjøre slik at alt ble gullende rent. Vi bruker enormt mye ressurser på renhold, men her har det glippet.

Odd Mehus

I tillegg fikk restauranten kritikk for at en gryte med potetstappe ble stående i romtemperatur over natten.

– Den sto midt på disken da Mattilsynet kom om morgenen. Kokken glemte den kvelden før og fulgte ikke nedkjølingsprosedyren. Stappen gikk selvsagt rett i bosset, sier Fjellskål.

Trøbbel med ventilasjonen

Mattilsynet reagerte også på mye fett i ventilatorhetten. Ifølge Fjellskål skyldes det at ventilasjonen blir dårligere jo lengre inn i bygget man kommer.

– Ventilasjonsanlegget har vært bygget om, men det er muligens ikke testet skikkelig ennå. Jeg skal i et møte med kommunen i morgen, hvor vi blant annet skal diskutere dette, sier Fjellskål.

Førsteinspektør Kari Bjørnevoll i Mattilsynet sier restauranten fikk pålegg om å vaske, men at funnene ikke var så graverende at det var aktuelt å stenge restauranten.

– Det var mest i kriker og kroker det var skittent, ikke på benken der maten blir tilberedt. De valgte selv å stenge for å vaske ned, sier Bjørnevoll.

BTs matanmelder ga tidligere denne måneden Lokalt & Lekkert fire hjerter av seks mulige. Hun mente sjømaten holdt god kvalitet, men kritiserte organiseringen ved restauranten.

Den siste tiden har det vært heftig debatt om Torgets fremtid, etter at det ble kjent at byrådet vil redusere restaurantdriften kraftig.

Onsdag sendte Lokalt & Lekkert inn dokumentasjon på at manglene var rettet opp. Bjørnevoll bekrefter at de har avsluttet saken.