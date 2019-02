TO PÅ TOPP: Marthe Hammer blir toppkandidat for Vestland SV, mens bergenser Audun Lysbakken skal lede partiet inn en ny valgkamp. FOTO: Marita Aarekol

SV vil ha skattefradrag for busskortet

SV vil bruke to millarder på skattefradrag for månedskort på buss og bane. – Det må bli slutt på at bilistene får alle fordelene, sier Marthe Hammer, toppkandidat for Vestland SV.