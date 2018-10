Mona (52)

– I mer enn ti år har jeg har svømt flere ganger i uken på Vestkanten. Selv om jeg bor i sentrum og vi har fått nytt bad der, så skifter jeg ikke beite når jeg først trives. Jeg har kjørt buss i mer enn 20 år, og svømmingen er avgjørende for at jeg holder meg myk og sterk. Jobben min er stort sett bare en glede, men jeg hadde en skrekkelig opplevelse for noen år siden. Det var midnatt, og jeg sto med tom buss på en stoppeplass og var klar til å kjøre videre. Plutselig kom en rabiat ungdom om bord. Han gav seg til å kommandere meg til å kjøre ham hit og dit, og plutselig slo han til meg i ansiktet så det sang. Men da hadde han møtt feil dame! Det ble et basketak, og jeg fikk litt pryl, men jeg fikk ham i bakken til slutt. Jeg klarte å sette meg på ham med hele vekten. Da var han ferdig. Han beveget ikke en finger, engang. Heldigvis kom det folk til, og han ble hentet av politiet.