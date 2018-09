Kom seg ikke ut inngangsdøren.

Nina Solem ble grytidlig onsdag morgen vekket av en nabo i Ole Irgens vei. Da var det fullt av vann i leiligheten hennes, og hun fikk ikke opp inngangsdøren. Den sto under vann.

Løsningen ble å ta seg ut gjennom altandøren.

– Det står 10 centimenter med vann i hele leiligheten, sa Solem til BT tidlig onsdag morgen.

Da gikk hun rundt utenfor, store deler av tiden i telefonen, mens hun prøvde å ta inn over seg hva som faktisk hadde skjedd.

– Brannvesenet, politiet og kommunen har vært her. Det blir litt av en jobb å rydde opp, sa hun.

Henry N. Nilsen var den som vekket naboer i Ole Irgens vei 14.

Han våknet av voldsomt bråk og skjønte at det var flom og begynte å ringe rundt til naboene

Onsdag morgen sto Nina Solem utenfor med nabo Marianne Berstad.

Berstad og mannen Erik var med på å kjøre tre-fire biler ut av fellesgarasjen på gateplan. Så ble det for mye vann.

– Det er helt forferdelig. Det har begynt å piple inn i leiligheten vår i 4. etasje. Jeg er redd for huset, sier Marianne Berstad.

Erik og Marianne spør seg om noe må gjøres med Starefossen.

– Det er et fossefall og bratt. Og vannet finner alle kanaler og åpninger på sin vei nedover.

Ifølge politiet gikk det tidligere onsdag morgen et jord- og steinras over veien i Ole Irgens vei. En mur i tilknytning til et nybygg er rast ut.

– Det er ikke fare for hus og bygninger, men veien er stengt på grunn av fare for mer jord og stein i veien, skriver politiet på Twitter.

Innsatsleder Frank Listøl sier at det ikke er aktuelt med evakuering i Fjellsiden-området.

- Det renner mye vann, men nå hjelper værgudene oss med at det blir opphold.