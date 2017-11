Mannen mente offentlige personer «måtte tåle såpass», men fikk klar beskjed av politiet.

En mann bosatt i Sør-Vest politidistrikt fikk nylig besøk av politiet etter at han skrev flere hetsende kommentarer om tidligere SSB-direktør Christine Meyer, skriver Dagsavisen.

Kommentarene ble skrevet i en Facebook-tråd.

Mannen skrev blant annet at Meyer «er i ferd med å gjøre Norge til et helvete og må derfor brennes på bålet som heks» og at «hun burde ha blitt henrettet på stedet».

Fikk politiet på døren

Politiet bestemte seg for å oppsøke mannen og konfrontere ham med utsagnene. Ifølge politiet skal han først ha gitt uttrykk for at offentlige personer eller politikere «måtte tåle å få såpass kritikk». Han bekreftet også å ha skrevet lignende kommentarer tidligere.

Da fikk han klar beskjed om at det ikke er lov å skrive hva som helst i kommentarfelt på nettet.

– Utover i samtalen viste han økt forståelse for at han hadde vært for krass i kritikken og skrevet kommentarer som i ytterste konsekvens er straffbare, skriver Sør-Vest politidistrikt på sin Facebook-side.

Politiet ber folk tenke seg om før de publiserer i sosiale medier, og spørre seg om de hadde sagt det samme til noen på gaten.

Fikk ingen straffereaksjon

– Hvis svaret er nei, bør du kanskje heller ikke skrive det på sosiale medier. Politiet kan ikke banke på døren til alle som ytrer seg, men vi maner til vanlig folkeskikk, skriver politiet.

Mannen fikk ikke noen straffereaksjon i dette tilfellet.

– Vi har foreløpig ikke reagert med noen straffereaksjon. Vi har ulike virkemidler vi kan ta i bruk, alt fra bekymringsmelding til mer inngripende virkemidler som bot og annen straffereaksjon. Her ble førstnevnte valgt, sier politiadvokat Are Nygård Berg i Sør-Vest politidistrikt til NTB.