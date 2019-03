«Hold opp, det ødelegger den offentlige debatten», skriver statsministeren etter at kommentarfeltet ble fylt av hatefulle ytringer.

Statsminister Erna Solberg skriver fredag kveld i et innlegg på Facebook at hun måtte fjerne sin status om terrorangrepet i New Zealand på grunn av hatefulle meldinger i kommentarfeltet.

«Det var fordi jeg ikke fikk slettet hatefulle meldinger, selv om vi forsøkte. Dessverre. Jeg har stor takhøyde for diskusjon og er tilhenger av at folk engasjere seg på Facebook og i sosiale medier. Men nå har kommentarfeltet mitt for mange ganger blitt fylt med med hat, rasisme og hatefulle ytringer. Slik kan vi ikke ha det», skriver Solberg i innlegget.

Statsministeren legger til at hun «ikke aksepterer at muslimer kalles for terrorister, at vanlige folk som vil ha en strengere innvandringspolitikk blir kalt rasister eller at homofile, skeive og lesbiske henges ut».

Solberg avslutter innlegget med å be folk holde opp og skriver at slike ytringer ødelegger den offentlige debatten.

49 personer er bekreftet omkommet og 42 er skadet etter at to moskeer i Christchurch i New Zealand ble rammet av terror fredag formiddag lokal tid. Også flere barn skal være blant de skadde.

En 28 år gammel australier er hovedmistenkt for å stå bak angrepene.