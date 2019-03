– Det er utrolig godt å få KNM «Helge Ingstad» tilbake til Haakonsvern.

Etter 115 dager i sjøen er fregatten kommet hjem igjen.

BT sendte direkte fra pressekonferansen på Haakonsvern klokken 09.30 mandag. Den ble gjennomført foran KNM «Helge Ingstad», som fortsatt ligger sveiset fast til lekteren.

– Det er utrolig godt å få KNM «Helge Ingstad» tilbake til Haakonsvern, sa kontreadmiral Nils Andreas Stensønes foran fregatten.

Han understreket at det store tapet ulykken med fregatten har vært for forsvaret.

– Det har vært en krevende og kompleks operasjon. Det er mange som har stått på fra første stund. Jeg vil berømme dem, sa Stensønes.

– Stor takk

Han er takknemlig for at besetningen er intakt og klar for nye oppdrag.

– Jeg vil uttrykke stor takk til alle som har bidratt til heving av fregatten, sa han under pressekonferansen.

Han understreket også det gode samarbeidet.

– Jeg har sett hvordan så mange aktører, sivile, militære, statlige og utenlandske, har jobbet sømløst sammen. Alt fra ingeniører, dykkere, mannskaper, kokker, administrasjon, logistikk og sikkerhetspersonell. Tusen takk alle sammen, sa Stensønes.

Målet er at fregatten skal settes på sjøen igjen etter at våpen, ammunisjon og rundt 2500 komponenter tatt ut. 1400 komponenter er allerede hentet ut.

– Vårt fokus er å berge mest mulig verdier, sa flaggkommandør Thomas Wedervang.

De skal så tette skroget og få fregatten på vannet i løpet av 5–6 uker.

Skal vurdere skjebnen

Han understreket at forsvaret så skal ha en oppmåling av fartøyet for å få en vurdering av tilstanden. Så kan den kan videre skjebne for KNM «Helge Ingstad» bestemmes.

– Vi vil berømme alle som har vært involvert, sa Wedervang.

Opp til 300 personer har jobbet på heltid med redningsoperasjonen.

– Det er åpenbart at det har vært mange tøffe dager de siste 3–4 månedene. Vi er glade og lettet over at KN «Helge Ingstad» nå ligger til kai på Haakonsvern, sa Wedervang.

Mindre oljeutslipp

Kystverket sa under pressekonferansen at det har vært et lite oljeutslipp i forbindelse med transporten av fregatten.

Det er rapportert om et 30-talls sjøfugler som har fått oljeskader. Statens naturoppsyn er nå ute og ser på dette.

– Den statlige oljevernaksjonen avsluttes nå, sa beredskapsdirektør Kystverket, Johan Marius Ly.

Kom hjem søndag

Transporten av KNM «Helge Ingstad» startet ved 18.30-tiden søndag kveld. I 22.30-tiden var fregatten fremme ved marinebasen.

Onsdag i forrige uke ble bergingsoperasjonen flyttet fra havaristedet i Hjeltefjorden til Hanøytangen ved hjelp av de to enorme kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz». Søndag morgen sto fregatten tørt på lekterdekket. Den ble så sveiset fast før transportetappen hjem til Haakonsvern.