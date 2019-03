Pølser med ulovlige fargestoffer, råttent kjøtt og skitne lokaler. Det var bare noen av funnene Mattilsynet oppdaget hos kjøttutsalget.

Etter at en anonym innsender meldte fra om dårlig lukt hos Bergen kjøtt og delikatesser på Nesttun, dro Mattilsynet på uanmeldt tilsyn i februar. Under inspeksjonen fant de blant annet bedervet kjøtt og pølser som inneholdt ulovlige fargestoffer.

Virksomheten ble stengt med umiddelbar virkning på grunn av helsefare.

– Vi rykket ut dagen etter at vi fikk inn bekymringsmeldingen. Det er sjeldent at vi stenger noe på dagen, men her var det ingen tvil, sier seniorinspektør i Mattilsynet, Irmelin Hansen Grini.

Det er ikke første gang Mattilsynet besøker bedriften i Fana.

I 2017 fikk den driftsansvarlige veiledning for hvordan han kunne drifte og håndtere utsalget av kjøtt. Dette etter at Mattilsynet oppdaget dårlig renhold og manglende merking av kjøtt.

Dette året fikk de bare et varsel.

– Det er synd at noen holder på slik. Hele virksomheten ble stengt. Det er veldig alvorlig. Det er mye som må på plass før de får lov til å åpne igjen, sier Grini.

– Hva var det mest alvorlige dere fant?

– Det er vanskelig å si at noe er verre enn noe annet når totalbildet er så dårlig, sier hun.

Under inspeksjonen fant Mattilsynet blant annet:

Kjøtt uten emballasje som skulle legges ut for salg

Gammelt kjøtt på lageret som luktet surt og var misfarget

Det lå bildekk i lokalet

Skitne toaletter

I frysen lå det gammelt kjøtt med nytt kjøtt

Nesten alt kjøttet var uten merking

Ikke første gang

Tilbake i 2015 fikk virksomheten varsel for mangelfull sporing av produkter. Under inspeksjonen sa innehaveren at alt kjøtt kom fra Nortura, men kunne ikke vise dokumentasjon på stikkprøvene inspektørene tok.

Bergens Tidende har vært i kontakt med eier Hamza Fahd Matallah og driftsansvarlig Abdelmalek Kerrar. De eier halve bedriften hver. Matallah sier at han ikke har noe med driften å gjøre. Han sier at han ikke var klar over hvor dårlig det sto til før Mattilsynet kom på besøk. Kerrar ønsker ikke å kommentere saken.

Utsalget er nå stengt på ubestemt tid. Alle feil og mangler må rettes før Mattilsynet kan komme på nytt tilsyn.