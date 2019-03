Statens vegvesen opplyser at stor trafikk har ført til kanselleringer på sambandet Halhjem-Sandvikvåg.

Siden nyttår har Grim Moberg reist med fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg tre ganger.

Han forteller at det har vært problemer med fergene alle gangene.

– I dag la de en ferge til kai i rutetid, og så tok de med biler til fergen var halvfull og lot resten av bilene stå igjen. Jeg ble sint og spurte om hva som skjedde.

Ifølge Moberg svarte mannskapet at fergen måtte kjøre fordi den var en halvtime forsinket.

– En jeg snakket med på fergen skjønte ikke hvorfor de ikke nullstiller ruten, men det hadde de fått beskjed om ikke å gjøre, sier Moberg.

Han mener det gir lite mening å kjøre uten å ta med seg passasjerer når det er plass.

– Den som dro var litt over halvfull, og det sto 20 biler igjen på kaien som fergen ikke tok med seg, sier Moberg.

Eirik Brekke (arkiv)

– Årsaken er stor trafikk

Trafikkoperatør Tore Tysse i Statens vegvesen forklarer at to avganger på fergesambandet ble innstilt på grunn av mye trafikk på strekningen.

– Den ene fergen har blitt forsinket på grunn av mye trafikk, slik at det har hopet seg opp for de andre fergene som skulle legge til. Derfor har mannskapet på en av fergene bestemt seg for å stå over to avganger.

Avgangene klokken 19.20 fra Halhjem og klokken 20.10 fra Sandvikvåg er innstilt.

Ifølge mannskapet skal de andre fergeavgangene være i rute.

Rammet av forsinkelser

Også i starten av februar reagerte Peder Sjo Slettebø på at fergene på sambandet bare ble fylt halvveis opp.

– Jeg var på vei inn på fergen, men fikk beskjed om at jeg måtte kjøre tilbake fordi det var fullt. Men det var det ikke, sa Slettebø den gangen.

Årsaken den gangen var vedlikeholdsarbeid på Halhjem fergekai.

Forsinkelser, tekniske feil og innstilte fergeavganger har ført til at fergeselskapet Torghatten Nord har hatt en tøff start etter at de overtok ansvaret for strekningen 1. januar.

De to første ukene etter at Torghatten Nord overtok sambandet, ble 125 av 1084 avganger kansellert. Det utgjør 11,5 prosent.