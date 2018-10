Mandag kveld møtte en stor folkemengde opp på Torgallmenningen for å demonstrere for abortloven.

– Abortloven er viktig. Nå som Erna har gått ut og sagt at hun er villig til å innskrenke den, er det blitt mye engasjement på den andre siden. Det er nettopp derfor vi nå demonstrerer. Dette er et opprop til Erna, sier Sunniva Andresdottir Vik fra Rød Ungdom, som tok initiativ til demonstrasjonen.

– Går ut over kvinners rettigheter

Forrige uke sa Erna Solberg at hun åpner opp for forhandlinger om å endre abortloven for å få KrF med i regjering. Dette har skapt sterke reaksjoner.

Det er loven om å fjerne ett av fostrene ved tvillinggraviditet og abortlovens paragraf 2C, også omtalt som «downs-paragrafen», Solberg nå vurderer å gjøre endringer ved. «Downs-paragrafen» åpner for at kvinner selv kan bestemme å fjerne fosteret etter at det har gått 12 uker, som er den normale grensen som settes for et slikt valg.

– Dette signaliserer at Erna tør å trosse sine egne prinsipper for å beholde makten, hun gjør alt for å bli sittende i regjering. Dette går ut over kvinners rettigheter, sier Vik.

– Dette kan få skumle konsekvenser

Det var mange som trosset kulden og møtte opp for å demonstrere for å beholde abortloven slik den er i dag. Blant dem var Emily Mclean, som appellerte for Kvinnefronten.

– Jeg synes det er trist at Solberg nå har gått ut og truet med å innskrenke abortloven som et politisk maktspill. Jeg tror dette kan få skumle konsekvenser. Vi kan risikere å gå tilbake til en tid der kvinner ble nektet abort og måtte ty til andre midler, og det er ikke en tid vi vil tilbake igjen til, sier hun.

Hun er redd for at ballen kan begynne å rulle hvis abortloven ender med å bli endret.

– Dette kan føre til at man tillater andre endringer og at man plutselig ender opp med en lov som er mer restriktiv enn den vi har i dag. Det vil være veldig uheldig, sier Mclean.

– Kanskje har hun glemt

I sin appell stilte hun spørsmål om Erna Solberg har glemt hva abortloven har gjort for kvinners liv i Norge.

– At Erna Solberg nå er villig til å forhandle bort kvinners liv, helse og likestilling for å beholde regjeringsmakten, er usmakelig. Det kan vi ikke godta. Kanskje har hun glemt hvilke farlige metoder kvinner brukte for å få avsluttet sittt svangerskap, sa hun i sin appell.

– Gir en stor trygghet og frihet

Ida Nagel Fredriksen og Suzanne B. Ribsskog var blant de fremmøtte på demonstrasjonen.

– Vi er her fordi vi synes dette er en viktig sak å demonstrere for. Vi er sterkt imot at Erna Solberg skal bruke kvinnekroppen i et politisk spill. Abortloven gir kvinner i Norge en stor trygghet og frihet. Å begynne å tulle med den kan få store konsekvenser, sier Fredriksen.

Gerd Karin Fauske var også blant de oppmøtte.

– Jeg er her for døtrene mine. Jeg trodde denne saken var ferdig diskutert i 1978, da loven om selvbestemt abort ble vedtatt. Men der tok jeg feil. Dette synes jeg er utrolig trist, sier hun.